Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan lebih aman, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Virtual Private Network (VPN) sangat berguna untuk itu.

Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memegang hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi saluran olahraga yang memegang hak siar. Daftar & temukan siarannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi agar Anda mendapat akses penuh dan dapat menikmati pertandingan!

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 de Kuip

Pertandingan antara Fey. Rotterdam dan Inter Milan dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan melalui live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Feyenoord dan Inter Milan disiarkan langsung di DAZN. Tautan berikut akan membawa Anda langsung ke tayangannya.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Fey. Rotterdam dan Inter Milan?

Feyenoord menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, tim asal Rotterdam itu bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard. Sebelumnya, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan PSV serta kalah 0-1 dari Real Betis di Liga Champions. Di sisi positif, Feyenoord menang atas Telstar (4-3) dan Como (2-3 dari sudut pandang tim tamu). Mereka mencetak total sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan delapan gol.

Inter Milan mencatat tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari AC Milan dalam derbi Milan. Sebelumnya, Inter menang atas Venezia (2-0) dan Fiorentina (1-2 dari sudut pandang tim tamu) di Serie A, serta atas Shakhtar Donetsk (1-0) di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Inter mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Susunan pemain

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Performa

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Rekor pertemuan

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Klasemen