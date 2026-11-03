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Menonton Feyenoord Rotterdam vs Inter Milan secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini di TV dan live streaming?

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
Champions League

Di Liga Champions, Fey. Rotterdam menghadapi Inter Milan. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan melalui live streaming hari ini?

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Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
de Kuip

Pertandingan antara Fey. Rotterdam dan Inter Milan dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan hari ini: Siapa yang menayangkan di TV dan melalui live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Feyenoord dan Inter Milan disiarkan langsung di DAZN. Tautan berikut akan membawa Anda langsung ke tayangannya.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan Fey. Rotterdam dan Inter Milan?

Feyenoord menghadapi pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Terakhir, tim asal Rotterdam itu bermain imbang 1-1 melawan Fortuna Sittard. Sebelumnya, mereka juga bermain imbang 1-1 melawan PSV serta kalah 0-1 dari Real Betis di Liga Champions. Di sisi positif, Feyenoord menang atas Telstar (4-3) dan Como (2-3 dari sudut pandang tim tamu). Mereka mencetak total sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut, tetapi juga kebobolan delapan gol.

Inter Milan mencatat tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-3 dari AC Milan dalam derbi Milan. Sebelumnya, Inter menang atas Venezia (2-0) dan Fiorentina (1-2 dari sudut pandang tim tamu) di Serie A, serta atas Shakhtar Donetsk (1-0) di Liga Champions. Dalam lima pertandingan tersebut, Inter mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol.

FEY

FEY - Performa

COM
M3-2
TEL
M3-4
BET
K1-0
PSV
S1-1
SIT
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
INT

INT - Performa

BOL
M1-3
SHK
M1-0
FIO
M2-1
VEN
M0-2
MIL
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Susunan pemain

Susunan Pemain Feyenoord vs Inter

4-3-3
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
Formasi
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
T. ErnstT. ErnstJ. LopezJ. LopezT. KraaijeveldT. KraaijeveldG. ReadG. ReadM. MarmolM. MarmolC. VanhoutteC. VanhoutteO. TarghallineO. TarghallineG. ZechielG. ZechielL. ValenteL. ValenteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckC. AugustoC. AugustoN. BarellaN. BarellaP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluD. SpenceD. SpenceF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
4-3-3
Feyenoord

Susunan Pemain Utama

Inter

Pemain Pengganti

Manajer

  • G. van Bronckhorst
  • C. Chivu
Feyenoord

Cedera dan Larangan Bermain

Inter

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Performa

FEY

FEY - Performa

COM
M3-2
TEL
M3-4
BET
K1-0
PSV
S1-1
SIT
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
INT

INT - Performa

BOL
M1-3
SHK
M1-0
FIO
M2-1
VEN
M0-2
MIL
K3-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Rekor pertemuan

Head to Head

FeyenoordSeriInter
1
1
2
Champions League
Inter badge
Inter
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FT
Champions League
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter badge
Inter
INT
2
FT
Europa League
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter badge
Inter
INT
2
FT
Europa League
Inter badge
Inter
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
FT
4Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/4

Fey. Rotterdam vs. Inter Milan: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
6
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
9
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
10
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
11
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
12
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
15
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
16
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
17
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
19
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
20
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
21
InterInterINT
310256-13
M
K
K
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
23
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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