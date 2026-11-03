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Liga Champions UEFA di televisi

AEK Athena vs. Real Madrid: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 12.45 Allwyn Arena

Pertandingan antara AEK Athena dan Real Madrid dimulai pada 04 November 2026 pukul 18.45.

AEK Athena vs. Real Madrid hari ini: Siapa yang menyiarkan langsung di televisi dan layanan streaming?

Pertandingan antara AEK Athena dan Real Madrid akan disiarkan langsung di DAZN. Tautan berikut akan membawa Anda langsung ke halaman pendaftaran.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada AEK Athena dan Real Madrid?

AEK Athena memasuki pertandingan ini dengan catatan satu kemenangan dan empat kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Satu-satunya kemenangan itu diraih dengan skor telak 5-0 atas Panetolikos di Liga Super Yunani. Terakhir, mereka kalah 2-0 dari Panathinaikos. Di Liga Champions, AEK kebobolan delapan gol dalam dua pertandingan dan hanya mencetak empat gol.

Real Madrid menunjukkan performa yang jauh berbeda: lima kemenangan dari lima pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan delapan gol. Kemenangan 3-0 atas Racing Santander akhir pekan lalu menjadi bukti terbaru kekuatan mereka. Sebelumnya, Madrid mengalahkan RB Leipzig 4-1 di Liga Champions dan menundukkan FC Barcelona 2-1 di liga.

AEK Athena vs. Real Madrid: Susunan pemain

AEK Athena vs. Real Madrid: Performa

AEK Athena vs. Real Madrid: Rekor pertemuan

AEK Athena vs. Real Madrid: Klasemen