Jerman harus menunggu hingga detik-detik terakhir untuk memastikan lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia 2026, setelah Deniz Undav membawa timnas negaranya meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Pantai Gading lewat gol penentu, dalam pertandingan yang digelar pada Sabtu malam.

Di masa tambahan waktu, Ondav mencatatkan namanya dalam daftar pencetak gol penentu dalam sejarah timnas Jerman di Piala Dunia.

Setelah Ondaf menyamakan kedudukan untuk Jerman menyusul keunggulan Pantai Gading yang dicetak oleh Kessie pada babak pertama, pemain yang sama kembali mencetak gol penentu kemenangan bagi tim asuhan pelatih Julian Nagelsmann pada menit ke-93:31.

Menurut statistik Mr. Sheep, kemenangan Jerman atas Pantai Gading ini menjadi kemenangan ketiga dalam sejarah mereka di Piala Dunia yang diraih berkat gol yang tercipta pada masa tambahan waktu (tidak termasuk babak perpanjangan waktu).

Sebelumnya, Jerman hanya dua kali menentukan hasil pertandingan Piala Dunia dengan gol-gol penentu sebelum gol Ondav: Oliver Novell pada menit ke-90+1 melawan Polandia di Piala Dunia 2006, dan Toni Kroos pada menit ke-90+5 melawan Swedia di Piala Dunia 2018.

Gol Ondav tidak hanya penting dari segi sejarah, tetapi juga secara resmi memberikan Jerman (6 poin) tiket lolos ke babak 32 besar, setelah memastikan lolos sebelum putaran terakhir fase grup yang akan mereka hadapi, meskipun peringkat akhir mereka di grup masih terbuka antara posisi pertama, kedua, dan ketiga.

Kualifikasi ini merupakan langkah penting bagi timnas Jerman yang mengalami kesulitan dalam dua edisi terakhir Piala Dunia, di mana mereka gagal melaju melewati babak grup pada tahun 2018 dan 2022, sehingga mengakhiri masa absen mereka dari babak gugur di turnamen tersebut.

Meskipun Jerman tidak menampilkan performa terbaiknya saat melawan Pantai Gading, kemampuan mereka untuk menentukan hasil pertandingan di menit-menit akhir kembali mengingatkan kita pada salah satu ciri khas tim nasional ini sepanjang sejarahnya: keyakinan hingga peluit akhir dibunyikan.

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