Menghalangi langkah Barcelona... Arsenal mengumumkan rekrutan baru yang solid di lini pertahanan

Arsenal secara resmi merekrut bek asal Ekuador, Piero Hincapie, setelah memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian yang tercantum dalam kontrak peminjamannya dari Bayer Leverkusen asal Jerman, demikian diumumkan klub Inggris tersebut pada hari Kamis ini.

Kantor berita "Reuters" mengutip laporan media bahwa Arsenal membayar 34,5 juta poundsterling (45,5 juta dolar AS), ditambah bonus berdasarkan performa, untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun tersebut, dengan kontrak yang berlaku hingga musim panas 2031.

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Henkapie telah tampil dalam 25 pertandingan di Liga Premier Inggris selama musim lalu, dan berkontribusi mengakhiri penantian panjang Arsenal untuk meraih gelar juara, yang berlangsung selama 22 tahun.

Bek asal Ekuador ini memiliki catatan gemilang bersama Bayer Leverkusen, di mana ia menjadi salah satu pemain kunci dalam tim yang menjuarai Bundesliga (2023-2024).

Saat ini, Henkabi sedang membela tim nasional Ekuador di Piala Dunia 2026, di mana timnya tergabung dalam Grup 5 bersama Jerman, Curaçao, dan Pantai Gading.

Laporan media sebelumnya sempat menyebutkan ketertarikan Barcelona terhadap Henkapé, serta kemungkinan untuk merekrutnya sebagai bagian dari upaya klub Catalan tersebut untuk memperkuat lini pertahanannya, namun inisiatif justru diambil oleh Arsenal, yang pada akhirnya memutuskan untuk mengaktifkan opsi pembelian.



