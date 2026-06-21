Ousmane Dembélé memicu kontroversi besar di Prancis karena penampilannya yang berbeda bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia 2026, dibandingkan dengan penampilannya bersama klubnya, Paris Saint-Germain.

Dembélé telah membawa PSG meraih gelar Liga Champions dua kali berturut-turut, serta meraih Ballon d’Or tahun lalu.

Dembélé tidak tampil sesuai standar biasanya pada pertandingan pertama Prancis melawan Senegal di Piala Dunia, dan diganti pada menit ke-80, sementara rekan setimnya Kylian Mbappé mencetak dua gol untuk membawa Les Bleus meraih kemenangan (3-1).

Mengenai performa Dembélé, Lucas Digne, bek kiri Prancis dan klub Aston Villa, ditanya dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Irak pada Selasa dini hari, di babak kedua fase grup, dan ia menjawab:“Bagi saya, tidak ada perbedaan dalam performa.”

Ia menambahkan, seperti dilansir situs “Foot Mercato”: “Performa sang pemain tetap sama. Kita sedang membicarakan pemenang Ballon d’Or; dia adalah pemain yang luar biasa.”

Dia melanjutkan: “Saya rasa ada gaya permainan yang berbeda, dan tim yang berbeda, dan kami harus memberikan kondisi terbaik agar dia bisa menunjukkan kemampuannya.”

Ia menutup pernyataannya: “Di Paris dan Barcelona, keduanya adalah tim yang menguasai bola. Sedangkan di sini, kami kurang menguasai bola pada pertandingan pertama melawan Senegal.”

Perlu dicatat bahwa timnas Prancis akan menjalani pertandingan ketiganya melawan Norwegia, Jumat malam mendatang.