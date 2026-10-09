Salah satu impian terbesar para penggemar sepak bola bisa menjadi kenyataan sebelum tirai karier Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo benar-benar turun! Setelah dua dekade persaingan dan kecemerlangan, muncul peluang luar biasa untuk melihat kedua legenda itu mengenakan seragam satu tim yang sama, dalam sebuah momen yang bisa menjadi salah satu yang paling istimewa dalam sejarah sepak bola.

Di balik ide ini berdiri mantan bintang Argentina, Carlos Tevez, yang berupaya menggelar laga perpisahannya di Stadion La Bombonera, markas Boca Juniors, setelah ia tidak sempat memperoleh acara perpisahan yang layak bagi kariernya ketika pensiun pada 2022.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca" yang mengutip situs Argentina "Infobae", Tevez kembali menghidupkan ide tersebut dengan menargetkan laga digelar pada 20 Desember 2026, di tengah kabar bahwa ia telah mendapat persetujuan dari Juan Román Riquelme, presiden Boca Juniors.

Tevez sebelumnya mengungkap, saat tampil di saluran televisi Argentina "Olga", gambaran mengenai acara yang dinantikan tersebut, dengan menyebutkan keinginannya untuk menghadirkan sejumlah bintang terkemuka yang pernah bermain bersamanya sepanjang kariernya.

Ia berkata: "Ini akan luar biasa, saya harus berbicara dengan Román untuk mengatur hal itu di akhir tahun," sebelum ia menyebutkan daftar yang berisi nama-nama ternama, di antaranya para penjaga gawang Gianluigi Buffon dan Edwin van der Sar, para bek Rio Ferdinand, Nemanja Vidić, Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci, selain Andrea Pirlo, Paul Scholes dan Riquelme.

Namun kejutan terbesar datang ketika ia menyinggung kemungkinan menampilkan Messi dan Ronaldo bersama-sama, dengan menegaskan: "Kami akan menempatkan keduanya bersama," sebelum menambahkan: "Saya sendiri yang akan mencari Cristiano," sebagai isyarat ketegasannya untuk menghadirkan bintang Portugal itu, bersama "si kecil", sebagaimana ia menjuluki Messi.

Tevez memiliki hubungan sepak bola yang istimewa dengan kedua legenda tersebut; ia menjalani 47 pertandingan bersama Messi dengan seragam timnas Argentina, dan juga bermain 80 pertandingan di samping Ronaldo selama kebersamaan mereka di Manchester United.

Dan selagi ide ini masih berada dalam tahap persiapan dan pernyataan, keberhasilan Tevez dalam menyatukan kedua bintang dalam satu tim akan memberikan para penggemar sebuah pemandangan luar biasa, sekaligus menulis ulang bab terakhir dari kisah persaingan paling terkenal dalam sepak bola modern, tetapi kali ini jauh dari perebutan gol dan gelar.



