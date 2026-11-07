Jurnalis Arab Saudi, Walid Al-Farraj, memicu kontroversi setelah menilai bahwa Liga Roshn Arab Saudi hanya terdiri dari 4 tim, sementara tugas klub-klub lainnya hanya untuk melengkapi jumlah peserta.

Saat membawakan program "Rotana Sport Ma'a Walid" di saluran "Rotana Khalijia", Ahmed menanyakan kepada jurnalis Arab Saudi itu tentang alasan tidak adanya pembahasan mengenai klub-klub lain di Liga Roshn, selain empat tim besar.

Al-Farraj menjawab: "Tribun kosong, tidak ada yang lain selain keempat tim ini. Saya menghormati dan menghargai semua klub, tetapi apakah Anda pikir kedelapan belas klub yang berpartisipasi di kejuaraan liga memiliki pengaruh yang sama?"

Ia menambahkan: "Di negara ini hanya ada 4 klub yang mewakili inti kuat dalam hal animo, kehadiran, pemasaran, dan dana, sedangkan sisanya hanya melengkapi liga. Membuktikan kehadiran bukan dengan meninggikan suara, melainkan dengan hadir di dalam stadion."

Jurnalis Arab Saudi itu memaparkan daftar jumlah kehadiran suporter terbanyak selama musim Liga Roshn yang sedang berlangsung hingga saat ini, di mana Al-Hilal berada di urutan teratas dengan 107.688 suporter, disusul Al-Ittihad dengan 103.215 suporter.

Al-Nassr berada di peringkat ketiga dengan 101.054 suporter, kemudian Al-Qadsiah dengan kehadiran 62.530 suporter, setelahnya Al-Fateh dengan 38.819 suporter, sementara Al-Ahli berada di urutan keenam dengan 38.779 suporter.