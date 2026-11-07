Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
وليد الفراجActionMa3Waleed
Diterjemahkan oleh

Melalui video: Walid Al-Faraj - Roshan hanya terdiri dari 4 tim, sisanya sekadar melengkapi liga!

Saudi Pro League
Al Hilal
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Ahli
Arab Saudi

Jurnalis Saudi memicu kontroversi

Jurnalis Arab Saudi, Walid Al-Farraj, memicu kontroversi setelah menilai bahwa Liga Roshn Arab Saudi hanya terdiri dari 4 tim, sementara tugas klub-klub lainnya hanya untuk melengkapi jumlah peserta.

Saat membawakan program "Rotana Sport Ma'a Walid" di saluran "Rotana Khalijia", Ahmed menanyakan kepada jurnalis Arab Saudi itu tentang alasan tidak adanya pembahasan mengenai klub-klub lain di Liga Roshn, selain empat tim besar.

Al-Farraj menjawab: "Tribun kosong, tidak ada yang lain selain keempat tim ini. Saya menghormati dan menghargai semua klub, tetapi apakah Anda pikir kedelapan belas klub yang berpartisipasi di kejuaraan liga memiliki pengaruh yang sama?"

Ia menambahkan: "Di negara ini hanya ada 4 klub yang mewakili inti kuat dalam hal animo, kehadiran, pemasaran, dan dana, sedangkan sisanya hanya melengkapi liga. Membuktikan kehadiran bukan dengan meninggikan suara, melainkan dengan hadir di dalam stadion."

Jurnalis Arab Saudi itu memaparkan daftar jumlah kehadiran suporter terbanyak selama musim Liga Roshn yang sedang berlangsung hingga saat ini, di mana Al-Hilal berada di urutan teratas dengan 107.688 suporter, disusul Al-Ittihad dengan 103.215 suporter.

Al-Nassr berada di peringkat ketiga dengan 101.054 suporter, kemudian Al-Qadsiah dengan kehadiran 62.530 suporter, setelahnya Al-Fateh dengan 38.819 suporter, sementara Al-Ahli berada di urutan keenam dengan 38.779 suporter.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google