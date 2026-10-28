Babak pertama pertandingan antara Liverpool dan tamunya Chelsea berakhir dengan skor imbang (1-1), dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada babak keempat ajang Piala Carabao (Capital One), hari Rabu ini di Stadion Anfield.

Chelsea membuka keunggulan melalui pemainnya, Morgan Rogers, pada menit ke-40, lewat tendangan penalti, setelah pelanggaran Ryan Gravenberch terhadap Moises Caicedo.





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Dengan cepat, Liverpool berhasil menyamakan kedudukan melalui pemainnya, Cody Gakpo, pada menit ke-43, juga lewat tendangan penalti setelah handball dari Wesley Fofana.

Liverpool menjalani laga hari ini usai kemenangan mereka atas Brighton (2-0) di Premier League, sementara Chelsea menelan kekalahan mengejutkan dari Tottenham dengan skor yang sama.







