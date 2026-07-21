McAllister Membungkam Para Pencibir Usai Kekalahan di Final Piala Dunia

Seiring berjalannya waktu, para pemain timnas Argentina terus menyampaikan pesan-pesan mereka melalui media sosial untuk meluapkan perasaan pasca kekalahan di final Piala Dunia dari Spanyol. Salah satu di antaranya adalah Alexis Mac Allister, yang lewat sebuah unggahan panjang menyampaikan rasa terima kasih kepada para suporter, sekaligus balasan tegas kepada para pencemooh.

Gelandang Argentina itu mengawali kata-katanya dengan berbicara tentang pahitnya kekalahan, menulis melalui akun Instagram-nya: "Kami begitu dekat.. dan itulah mengapa rasa sakitnya terasa berlipat ganda. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa merampas apa yang telah kami alami selama turnamen ini; apa yang kalian buat kami rasakan bukanlah hal yang biasa. Kami telah menderita dan menghadapi berbagai kesulitan, tetapi kami melewatinya bersama-sama. Kumohon, jangan pernah kita lupakan ini: kita bersama-sama lebih kuat daripada siapa pun."

Mac Allister menegaskan bahwa ada momen-momen yang akan tetap terpatri dalam ingatan dan hatinya selamanya, seraya menambahkan: "Sebagaimana aku tidak akan pernah melupakan hari itu pada tahun 2022 ketika kami berjalan, menangis, dan merayakan medali Piala Dunia bersama rakyat kami di jalan-jalan Buenos Aires, turnamen ini juga meninggalkan bagi kami dua pemandangan yang tak terhapuskan, yang mencerminkan keterikatan rakyat dengan tim ini dan mengobati luka setiap orang Argentina."

Mengenai pemandangan pertama, ia menjelaskan: "Itu adalah ketika para suporter Argentina meledak di tribun dengan perayaan gila-gilaan begitu kami menerima medali peringkat kedua, di mana kehadiran keluarga, teman-teman, dan para pendukung membuat perayaan lain mana pun tampak pudar dibandingkan upaya mereka." Adapun pemandangan kedua adalah penyambutan di Buenos Aires; ia menambahkan: "Meski hujan dan dingin, mereka menyambut kami dengan cinta kepada tanah air dan tim ini yang tidak bisa dikurangi oleh apa pun. Maafkan aku atas ungkapan ini, tetapi kalian semua benar-benar gila, dan kami menyukainya!"

Mac Allister pun menyampaikan ajakan kepada para suporter untuk melewati keterpurukan, dengan berkata: "Mari kita menangis, karena kita orang Argentina dan kita selalu ingin menang. Tetapi setelah menangis, mari kita bangkit, bersatu, dan terus melangkah maju, karena ini bukanlah akhir. Ibuku hari-hari ini mengingatkanku pada sebuah pepatah rakyatku yang berbunyi: (Jika ada peluang untuk membalas, jangan takut)."

Bintang "Tango" itu menutup pernyataannya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung tim maupun kepada para peragu sekaligus, dengan berkata: "Rasa terima kasihku yang abadi untuk keluarga dan teman-teman kami, untuk para prajurit tak dikenal di tim ini, dan untuk setiap orang yang berdiri di samping kami dalam suka dan duka. Terima kasih kepada setiap orang Argentina atas setiap pesan cinta dan dukungan. Aku juga menyampaikan terima kasih kepada mereka dari negara-negara lain yang mengirimkan kepada kami pesan-pesan sinis atau cemoohan atas kepedihan kami; sebab tanpa kalian sadari, kalian membuat kami merasa semakin bangga setiap hari karena kami adalah orang Argentina."