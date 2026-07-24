Mbappe Puncaki Daftar Luar Biasa di Piala Dunia, Haaland Hadir dengan Kuat

Bintang Prancis Kylian Mbappe menampilkan performa individu yang gemilang di putaran final Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, namun demikian ia gagal membawa tim nasionalnya meraih gelar juara, setelah kalah di babak semifinal dari Spanyol dengan skor dua gol tanpa balas. Spanyol pun melanjutkan langkahnya hingga tuntas dan mengalahkan Argentina di partai final dengan skor satu gol tanpa balas lewat gol Ferran Torres.

Mbappe berhasil mengakhiri turnamen di puncak daftar pencetak gol dengan koleksi 10 gol, dan sukses merebut gelar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dari bintang Argentina Lionel Messi, setelah menambah koleksinya menjadi 22 gol.

Meski kalah dalam laga perebutan tempat ketiga dan keempat dari Inggris dengan skor (6-4), Mbappe berhasil menempati puncak sebuah daftar khusus di Piala Dunia.

Mbappe memuncaki daftar pemain tercepat di Piala Dunia dengan kecepatan mencapai 37,61 km/jam, mengungguli pemain Swedia Anthony Elanga yang menempati posisi kedua dengan kecepatan 37,16 km/jam, serta pemain Belanda Micky van de Ven yang berada di posisi ketiga dengan kecepatan 36,77 km/jam.

Yang menarik dalam daftar ini adalah kehadiran tiga pemain tim nasional Prancis di antara sepuluh besar; di mana Bradley Barcola menempati posisi ketujuh dengan kecepatan mencapai 36,32 km/jam, sementara Theo Hernandez berada di posisi kesembilan setelah mencatatkan kecepatan yang mencapai 36,17 km/jam.

Pemain Australia Jordan Bos menempati posisi keempat dengan kecepatan mencapai 36,67 km/jam, dan terdapat kehadiran istimewa dari Erling Haaland, penyerang Manchester City, yang menempati posisi kelima dengan kecepatan 36,52 km/jam.