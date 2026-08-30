Al Hilal telah merampungkan salah satu transfer paling menonjol pada bursa transfer saat ini, setelah mencapai kesepakatan untuk merekrut pemain sayap Brasil milik Arsenal, Gabriel Martinelli, dalam sebuah langkah baru yang mencerminkan ambisi besar klub Saudi tersebut dan keinginannya untuk membangun lini serang yang dihuni nama-nama papan atas.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano memastikan rampungnya transfer tersebut, setelah menulis melalui akunnya di platform "X": "Gabriel Martinelli menuju Al Hilal, telah dicapai kesepakatan lisan dengan nilai lebih dari 65 juta euro, termasuk tambahan," sehingga mengakhiri spekulasi yang menyelimuti masa depan pemain Brasil itu selama beberapa hari terakhir.

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Romano menjelaskan bahwa Martinelli akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan Al Hilal, seraya menyebutkan bahwa sang pemain telah mendapatkan izin untuk terbang ke Arab Saudi dalam waktu 24 jam, sebagai persiapan untuk menuntaskan prosedur akhir transfer, sebelum pengumuman resmi bergabungnya ia ke "Sang Pemimpin".

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Transfer Martinelli ini merupakan bagian dari rencana serang menyeluruh Al Hilal selama bursa transfer saat ini, setelah klub tersebut juga merampungkan perekrutan penyerang Aston Villa asal Inggris, Ollie Watkins, sehingga melengkapi gambaran sebuah revolusi besar di lini depan tim di bawah asuhan pelatih Italia Simone Inzaghi.

Romano menegaskan bahwa transfer Watkins dan Martinelli merupakan bagian dari rencana yang telah disusun Al Hilal sebelumnya, di saat tim tersebut juga memiliki pemain Belanda Crysencio Summerville, yang memberikan "Sang Pemimpin" beragam opsi menyerang yang memadukan kecepatan, penetrasi, dan kekuatan di dalam kotak penalti.

Dengan rampungnya transfer Martinelli, Al Hilal terus mengirimkan pesan-pesan kuatnya di bursa transfer, setelah merampungkan perekrutan bintang Brasil senilai lebih dari 65 juta euro, dan sang pemain kini tinggal selangkah lagi untuk tiba di Arab Saudi, guna memulai babak baru dalam kariernya dengan kostum "Sang Pemimpin" serta memberikan Inzaghi salah satu senjata serang paling menonjol pada musim baru.