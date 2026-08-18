Martinelli Bertahan, Arsenal Putuskan Lepas 4 Pemain

Arsenal berupaya untuk melepas empat pemain cadangan yang tidak tampil dalam pertandingan Community Shield saat mengalahkan Manchester City pada hari Minggu lalu (3-0).

Sementara perhatian tertuju pada dua pemain baru, Bruno Guimaraes dan Christos Tzolis, yang menjalani pertandingan resmi pertama mereka di Cardiff, susunan pemain pilihan pelatih Mikel Arteta mengungkap banyak hal tentang ketidakhadiran sejumlah pemain.

Absen dari daftar pemain Arsenal pada hari pertandingan adalah Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Ethan Nwaneri, Marli Salmon, Fabio Vieira, dan Reiss Nelson.

Martinelli menjadi target Galatasaray, yang telah mengajukan tawaran senilai 45 juta euro (38 juta pound sterling) untuk mendapatkan sang winger. Pemain itu dikabarkan tidak berkeinginan untuk pindah ke Turki, dan penyerang asal Brasil tersebut telah memasuki tahun terakhir kontraknya, namun tampaknya ia akan bertahan di klubnya kecuali muncul tawaran transfer lain.

Salmon adalah seorang bek berusia 16 tahun yang telah tampil dalam empat pertandingan bersama tim utama Arsenal, tetapi ia harus bersabar untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan. Adapun empat pemain lainnya yang tidak tampil pada akhir pekan, mereka mungkin akan dijual sebelum batas akhir bursa transfer pada 1 September mendatang.

Surat kabar "Mirror" mengutip "The Athletic" menyebutkan bahwa Hamburg dan West Ham masing-masing berminat untuk mendapatkan Vieira dan Nelson, setelah keduanya menjalani musim lalu dengan status pinjaman.

Pada saat yang sama, Napoli berupaya untuk mendapatkan Jesus, yang kontraknya tersisa 12 bulan, dan Arsenal mungkin juga terpaksa melepas Nwaneri.