Berbagai kabar terus mengaitkan bintang asal Spanyol, Rodri, dengan peluang hijrah ke Real Madrid pada bursa transfer saat ini, di tengah kebuntuan negosiasi perpanjangan kontraknya bersama Manchester City. Namun pelatih asal Italia, Enzo Maresca, tampil untuk mengakhiri berbagai spekulasi, dengan menegaskan bahwa klub tetap mempertahankan jasa sang gelandang, sekaligus mengungkap perkembangan terbaru kondisi kesehatannya usai operasi yang dijalaninya, menjelang laga uji coba yang dinanti melawan Inter.

Enzo Maresca, direktur teknik Manchester City, menegaskan bahwa Rodri merupakan salah satu elemen terpenting bagi tim, sembari menekankan bahwa semua pembicaraan yang mengaitkannya dengan kepindahan ke Real Madrid tidak lebih dari sekadar spekulasi.

Pelatih asal Italia itu mengatakan dalam konferensi pers yang mendahului laga uji coba melawan Inter: "Hal ini sangat penting. Saya sudah mengatakan sejak konferensi pers pertama saya bahwa setiap pelatih di dunia ingin memiliki pemain seperti Rodri. Dia adalah pemain penting bagi saya, bagi klub, dan bagi semua orang, tetapi saat ini dia butuh mendapatkan istirahat. Kehadirannya sangat penting bagi kami, terutama ketika kami menjalani pertandingan setiap tiga hari."

Perkembangan terbaru cedera Rodri

Maresca mengungkap bahwa gelandang asal Spanyol itu menjalani operasi di bagian punggung pada awal pekan ini, dan menegaskan operasi tersebut berjalan sukses, di mana sang pemain akan mendapatkan masa istirahat sebelum kembali ke Manchester pada bulan depan.

Ia menambahkan: "Fokusnya sepenuhnya setelah musim berakhir tertuju pada Piala Dunia, dan sekarang dia menikmati liburannya. Kami belum menggelar pertemuan apa pun yang khusus membahas Rodri dengan direktur olahraga Hugo Viana."

Ia melanjutkan: "Semua yang dikatakan saat ini hanya sekadar spekulasi. Rodri menjalani operasi pada hari Senin, dan berjalan dengan baik, dan sekarang dia akan mendapatkan beberapa hari istirahat sebelum kembali kepada kami usai liburannya berakhir."

Real Madrid menanti sikap sang pemain

Kontrak Rodri bersama Manchester City berakhir pada akhir musim 2026-2027, sementara manajemen klub hingga kini belum mencapai kesepakatan dengan sang pemain terkait perpanjangan kontraknya.

Rodri sebelumnya sempat mengisyaratkan bahwa ia akan mengungkap sikapnya soal masa depannya setelah Piala Dunia berakhir, namun hingga kini ia belum memberikan pernyataan baru apa pun.

Sebaliknya, Real Madrid terus memantau sang pemain dari dekat, di mana pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, berupaya mendatangkannya dan menyatukannya kembali dengan Bernardo Silva di Stadion Santiago Bernabeu.

Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub asal Spanyol itu mungkin akan menunda pengajuan tawaran resmi hingga masa depan Aurelien Tchouameni ditentukan, sementara Manchester City tetap memegang hak untuk menolak tawaran apa pun yang diajukan Real Madrid.

Marmoush, Diaz, dan Nunes bergabung dengan rombongan City

Maresca menegaskan bahwa Ruben Dias, Matheus Nunes, dan Omar Marmoush akan bergabung dengan rombongan Manchester City dalam tur Asia, namun mereka tidak akan siap tampil dalam laga uji coba melawan Inter.

Ia mengatakan: "Saat ini kami memiliki banyak pemain muda di sini. Tiga pemain lain dari tim utama akan bergabung besok, dan sisa pemain akan menyusul secara bertahap. Saya senang bekerja dengan kelompok yang ada saat ini."

Pelatih asal Italia itu menekankan bahwa memberikan pemain istirahat yang cukup setelah Piala Dunia merupakan hal yang penting, di tengah musim panjang dan padat yang menanti tim.

Ia menjelaskan: "Kami berharap mereka bersama kami, tetapi mereka butuh istirahat setelah Piala Dunia. Ruben Dias, Matheus Nunes, dan Omar Marmoush akan tiba pada waktu larut pada pagi hari besok, sehingga mereka tidak akan tersedia untuk tampil melawan Inter, sementara sisa pemain akan kembali secara bertahap setelah liburan mereka berakhir."

Maresca memperingatkan soal padatnya pertandingan

Sebanyak 15 pemain Manchester City ambil bagian dalam ajang Piala Dunia yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan Elliot Anderson juga bergabung dengan tim selama turnamen berlangsung.

Maresca menilai bahwa pemberian masa istirahat bagi para pemain pada momen ini akan menjadi faktor penting untuk membantu mereka bersaing sepanjang musim, sembari menegaskan bahwa tekanan pertandingan meningkatkan kemungkinan terjadinya cedera.

Ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: "Semakin banyak pertandingan yang kamu jalani, semakin tinggi kemungkinan mengalami cedera. Ini hal yang wajar, karena sulit untuk bermain 60 atau 70 pertandingan dalam semusim tanpa cedera."

Pelatih asal Italia itu menambahkan: "Kita harus beradaptasi dengan realita ini, dan berusaha mengurangi cedera semaksimal mungkin, dengan menyadari bahwa terjadinya cedera tetap menjadi bagian yang wajar dari sepak bola."