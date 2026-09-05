Enzo Maresca, manajer Manchester City, menegaskan bahwa transfer-transfer besar yang dilakukan klub selama bursa transfer musim panas merupakan hal yang penting demi kemampuan bersaing dengan Arsenal dalam perebutan gelar Liga Primer Inggris musim ini.

Pertandingan yang dimenangi City atas Coventry dengan skor (1-0) pada hari Sabtu ini menandai penampilan perdana duo Enzo Fernandez dan Illiman Ndiaye, setelah keduanya bergabung dengan klub pada hari terakhir bursa transfer; keduanya menjadi sentuhan terakhir dalam proses pembangunan ulang tim yang biayanya melebihi 450 juta pound sterling. Usai laga, Maresca berupaya membenarkan pengeluaran tersebut, seraya menyebut bahwa dirinya mengikuti secara saksama awal perjalanan Arsenal di kompetisi ini.

Pelatih Manchester City itu berkata sebagaimana dikutip situs ESPN: "Jika Anda melihat sejak pertandingan Community Shield, Anda akan menemukan bahwa Arsenal telah menjalani dua pertandingan tambahan dan susunan pemainnya mengalami lima perubahan di setiap pertandingan."

Ia menambahkan: "Susunan pemain mereka mencakup dua juara Piala Dunia, yakni Mikel Merino dan Martin Zubimendi, serta dua pemain dari timnas Inggris, yaitu Eberechi Eze dan Noni Madueke, dan pemain kelima yang tidak saya ingat persis namanya tetapi saya rasa itu Piero Hincapie. Pada akhirnya, jika Anda ingin bersaing untuk gelar-gelar tinggi, Anda membutuhkan banyak pilihan. Arsenal memiliki pilihan, kami juga memilikinya, dan ada klub-klub lain yang juga memilikinya, jadi hal ini tidak hanya berlaku bagi kami. Saya sangat senang dengan pilihan yang tersedia bagi kami, dan ini merupakan hal yang menentukan jika Anda ingin bersaing."

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Fernandez, yang pindah ke Stadion Etihad pada hari terakhir bursa transfer dalam transfer rekor senilai 125 juta pound sterling, awalnya duduk di bangku cadangan sebelum ditarik masuk secara terpaksa akibat cedera yang dialami Nico O'Reilly saat pemanasan. Sebaliknya, Ndiaye tampil sebagai pemain inti di sisi kiri, sementara Ayub Bouaddi masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua.

Meski para pemain baru ikut tampil, sorotan justru dicuri oleh rekrutan musim panas lainnya, Elliot Anderson, yang meraih penghargaan man of the match setelah melepaskan umpan-umpan sukses yang melampaui total umpan seluruh tim Coventry.

Maresca mengomentari penampilan Anderson dengan berkata: "Saya sangat terkesan dengan penampilannya, dan bukan hanya hari ini; ia menampilkan level yang sangat baik menghadapi Crystal Palace, dan juga tampil luar biasa melawan Bournemouth meskipun ia bergabung dengan kami hanya sepekan sebelumnya dan diganti karena mengalami ketegangan otot."

Ia menutup pernyataannya dengan berbicara tentang respons sang pemain dengan berkata: "Namun hal terbaik dari Elliot adalah semangatnya setiap hari; ia selalu bertanya bagaimana ia bisa berkembang, dan kami mengadakan sesi analisis video individu bersamanya agar ia melihat bagaimana memperbaiki penampilannya, dan itu adalah kesan terbaik yang bisa ditunjukkan seorang pemain."