Enzo Maresca, pelatih Manchester City, menegaskan pentingnya laga yang dinanti-nantikan melawan Arsenal, yang dijadwalkan berlangsung lusa hari Minggu di Stadion Millennium, ibu kota Wales, Cardiff, dalam ajang Community Shield Inggris.

Laga ini memiliki arti khusus bagi Maresca, mengingat ini merupakan pertandingan resmi pertamanya sebagai kepala kepelatihan Manchester City, seiring dimulainya musim baru.

Maresca berkata dalam konferensi pers jelang laga tersebut: "Arsenal telah membuktikan sepanjang beberapa tahun terakhir bahwa mereka adalah pesaing yang konsisten dan kuat. Mereka adalah tim hebat yang dibangun oleh Mikel Arteta. Mereka tampil luar biasa dan menunjukkan betapa kuatnya mereka belakangan ini. Namun pada saat yang sama, kami adalah Manchester City, dan kami akan berusaha mempersempit jarak serta bersaing dengan kuat."

Community Shield bukan laga persahabatan

Pelatih asal Italia itu menegaskan bahwa Manchester City memperlakukan laga melawan Arsenal sebagai pertandingan memperebutkan gelar, dan bukan sekadar pertemuan persiapan sebelum musim dimulai.

Ia menjelaskan: "Bagi saya pribadi, Community Shield adalah sebuah gelar, dan ketika ada gelar serta laga final, Anda selalu berupaya untuk menang. Karena itu, ini sama sekali bukan laga persahabatan, melainkan sebuah gelar yang akan kami perjuangkan sekuat tenaga untuk kami menangkan dan meraih gelar pertama kami."

Ia melanjutkan: "Penting bagi kami untuk terus tumbuh dan berkembang. Saya rasa masa persiapan musim berjalan baik, dan performa tim terus mengalami peningkatan dari satu laga ke laga berikutnya. Sekarang, setelah masa persiapan berakhir, kami harus bersaing, meraih kemenangan, dan mengumpulkan gelar."

Ia menambahkan: "Yang ingin saya lihat adalah semangat yang tepat untuk terus berkembang, serta mentalitas yang benar untuk meraih kemenangan dalam pertandingan dan mengumpulkan gelar."

Maresca menyinggung perubahan yang dialami Manchester City pada periode saat ini, dengan berkata: "Kami sedang mengalami fase perubahan pada saat ini, dan begitu bursa transfer ditutup, kami harus siap menemukan solusi untuk tim secepat mungkin."

Pelatih asal Italia itu menjelaskan: "Kami sedang melalui fase yang menyaksikan kepergian para pemain yang telah menghabiskan bertahun-tahun di sini, atau kemungkinan kepergian mereka, dan ini berarti ada perubahan yang tengah terjadi, dan kami akan berupaya sebaik mungkin untuk menghadapinya."

Situasi cedera jelang laga melawan Arsenal

Mengenai kondisi fisik para pemainnya, Maresca menjelaskan bahwa timnya memasuki laga melawan Arsenal dengan skuad yang nyaris lengkap, seraya menunjukkan bahwa Rayan Ait-Nouri adalah satu-satunya pemain yang belum sepenuhnya siap.

Ia berkata: "Rayan Ait-Nouri mengalami masalah kecil selama masa persiapan musim, tetapi ia sudah berlatih bersama kami, jadi semua pemain dalam kondisi siap, dengan mempertimbangkan bahwa sebagian pemain baru bergabung dengan tim dua hari yang lalu."

Mengenai Erling Haaland, Maresca menegaskan bahwa penyerang asal Norwegia itu dalam kondisi baik, setelah absen pada menit-menit terakhir sesi latihan hari Kamis.

Adapun soal Savinho, ia berkata: "Ia tidak mengikuti sesi latihan kemarin karena mengalami sedikit gangguan kesehatan. Kami akan melihat situasinya hari ini, karena sesi latihan akan digelar sore hari, dan kami akan mengevaluasi kondisinya untuk memutuskan apakah ia tersedia untuk tampil melawan Arsenal."

Maresca berkomentar soal masa depan Rodri

Mengenai perkembangan terbaru masa depan Rodri, Maresca berkata: "Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bursa transfer masih terbuka; kami bisa membeli pemain atau menjualnya, dan segala kemungkinan bisa terjadi. Saya baru saja melihat Rodri di dalam gedung dan memeluknya dengan hangat, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi."

Maresca juga berbicara tentang sulitnya meyakinkan sebagian pemain untuk bertahan ketika mereka sudah mengambil keputusan untuk pergi, dengan berkata: "Agak sulit meyakinkan para pemain untuk bertahan ketika mereka sudah bertekad untuk pergi. Hal ini berlaku pada situasi Tijjani Reijnders, dan mungkin James Trafford serta beberapa pemain lain."

Ia menambahkan: "Saya rasa ketika klub, pemain, dan pelatih sepakat bahwa keputusan terbaik bagi sebagian pemain adalah pergi, maka kepergian pun harus terjadi."

Reijnders mendekati kepergian dari City

Pernyataan Maresca mengindikasikan adanya kesepakatan di dalam Manchester City bahwa kepergian Tijjani Reijnders adalah keputusan yang paling tepat bagi pemain dan klub, meski gelandang asal Belanda itu baru bergabung dengan tim pada musim panas lalu.

Klub Al-Qadsiah Saudi telah menyetujui pembelian Reijnders senilai 52 juta pound sterling, dengan perkiraan transfer akan rampung dalam waktu dekat.

Reijnders hadir bersama tim di Manchester pada hari Kamis, tetapi ia tidak mengikuti sesi latihan yang digelar dengan kehadiran para suporter di Akademi Sepak Bola Manchester City.

Maresca menolak berbicara tentang Enzo Fernandez

Mengenai perkembangan terbaru soal Enzo Fernandez, Maresca berpegang pada sikapnya yang menolak berkomentar tentang para pemain yang terikat dengan klub lain.

Ia berkata: "Saya harus memberikan Anda jawaban yang sama seperti yang saya berikan sejak hari pertama, sebuah jawaban yang akan selalu tetap sama; ia adalah pemain milik klub lain, dan saya rasa tidak tepat untuk berbicara tentang pemain lain."

Ketika ditanya tentang batas akhir transfer dan apakah Manchester City akan melakukan langkah apa pun hari ini, ia menjawab: "Terus terang, tidak hari ini. Saya rasa kami tidak akan melakukan langkah apa pun hari ini."

Maresca ungkap kebutuhan Manchester City

Terkait penguatan skuad tim, Maresca menegaskan bahwa Manchester City masih membutuhkan beberapa langkah selama bursa transfer.

Ia berkata: "Tentu saja, ada hal-hal yang harus kami lakukan. Adapun soal jumlah, saya belum tahu saat ini; bisa jadi satu atau dua pemain, karena hal itu juga bergantung pada apakah ada pemain yang akan meninggalkan tim."

Ia menutup: "Pada saat ini, dan 48 jam sebelum menjalani laga final, yang merupakan laga pertama saya bersama klub ini, fokus saya tidak tertuju pada kepergian pemain atau kedatangan mereka, melainkan seluruh perhatian saya tertuju pada bagaimana mempersiapkan laga secara optimal dan berusaha memenangkan gelar."