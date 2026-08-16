Negosiasi transfer Rodri ke Barcelona memasuki babak baru, setelah klub Katalan itu mengajukan tawaran ketiga untuk merekrut pemain asal Spanyol tersebut, sementara Manchester City terus bergerak di bursa transfer untuk mendatangkan gelandang-gelandang baru, sebuah langkah yang memperkuat spekulasi mengenai kesiapannya menghadapi fase pasca-kapten tim.

Surat kabar "Mundo Deportivo" asal Katalan menyebutkan, pada hari Minggu ini, bahwa tawaran ketiga Barcelona melampaui 60 juta pound sterling, atau sekitar 70 juta euro, di tengah laporan tentang penolakan baru dari Manchester City, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai hal itu hingga saat ini.

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Barcelona memulai negosiasi dengan tawaran pertama senilai sekitar 50 juta euro, sebelum menaikkannya menjadi hampir 70 juta euro, sementara Manchester City bersikeras memperoleh 80 juta euro, meskipun kontrak pemain tersebut menyisakan kurang dari satu tahun.

Pada saat yang sama, City terus memperkuat lini tengah, setelah memecahkan rekornya sendiri pada Juli lalu dengan merekrut pemain Inggris Elliot Anderson dari Nottingham Forest seharga 135 juta euro, sehingga menjadi transfer termahal dalam sejarah klub dan pemain Inggris termahal.

Klub Inggris itu juga hampir merampungkan transfer pemain Maroko Ayoub Bouaddi, pemain Lille berusia 18 tahun, dalam kesepakatan yang bisa melampaui 100 juta euro, sehingga menjadi yang termahal dalam sejarah pemain Maroko, melampaui kepindahan Achraf Hakimi ke Paris Saint-Germain seharga 68 juta euro pada 2021.

Manchester City juga belum menutup berkas pemain Argentina Enzo Fernandez, meskipun negosiasi dengan Chelsea mengalami hambatan, sementara pemain tersebut mendapat sorakan cemoohan dari sebagian suporter Chelsea, selama pertandingan persahabatan melawan Real Sociedad (3-1) kemarin Sabtu.

Semua pergerakan ini mengindikasikan bahwa Manchester City memang sedang merencanakan fase pasca-Rodri, seraya pada saat yang sama berupaya meraih keuntungan finansial setinggi mungkin dari penjualan pemain tersebut.