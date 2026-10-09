Jerome Rothen, mantan pemain Paris Saint-Germain, mengkritik pernyataan Luis Enrique yang menyebut Ousmane Dembele tampil "cemerlang" bersama timnas Prancis, dengan menilai bahwa para pelatih berlebihan dalam melindungi para pemainnya.

Usai hasil imbang melawan Italia (1-1), pelatih Prancis Zinedine Zidane membela penyerangnya dan pilihan-pilihannya, dengan mengatakan: "Saya menilainya bagus dalam dua pertandingan yang ia mulai sebagai starter. Saya puas dengan apa yang ia lakukan di atas lapangan. Ousmane melakukan apa yang biasa dilakukan Ousmane. Ia banyak bergerak, dan sering keluar dari posisinya, dan itulah yang penting bagi kami. Kita sering hanya melihat gol, tetapi saya melihat hal-hal dengan cara yang berbeda. Saya tidak punya banyak hal untuk saya salahkan darinya."

Luis Enrique, pelatih Paris Saint-Germain, mengambil pendekatan yang sama dalam konferensi pers hari Jumat ini, dengan mengatakan: "Bagi saya, ia (Dembele) tampil cemerlang seperti biasanya. Ia pemain yang berbeda, Anda bisa membayar harga tiket Anda dengan tenang hanya untuk melihatnya di lapangan. Ia selalu terbuka untuk menunjukkan dirinya, untuk menembak, dan untuk berkomunikasi dengan rekan-rekannya. Ia tampil sangat bagus."

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"Apa yang kalian lindungi?"

Namun Rothen menolak retorika ini, dan mengatakan melalui radio "RMC" Prancis: "Kita berbicara tentang Zidane yang memberikan pernyataan dengan mengatakan: semuanya bagus. Tidak ada masalah, bahkan kedua bek sayap pun tampil bagus. Tidak, tidak sebagus itu. Ada hal-hal yang berhasil dan hal-hal yang tidak berhasil. Dan dari situ sampai mereka memperlakukan kita seperti orang bodoh. Kita hanya perlu bersikap adil. Ia memaksa dirinya mengatakan hal-hal positif seperti itu, tidak masalah."

Ia menambahkan: "Ketika Anda seorang pemain seperti Ousmane Dembele, apakah kalian pikir ia perlu mendengar bahwa pelatihnya di timnas puas, dan bahwa Luis Enrique menilainya cemerlang? Yang pasti Ousmane sedang mengalami banyak hal saat ini. Harus diakui bahwa awal musim bersama Paris mengecewakan, dan tidak sesuai dengan talentanya. Empat pertandingan bersama timnas Prancis sama sekali tidak sesuai dengan apa yang bisa ia lakukan. Meski begitu, ia adalah pemilik Ballon d'Or."

Ia melanjutkan: "Jika Luis Enrique atau Zinedine Zidane berkata: ia bermain, dan ada hal-hal positif dan hal-hal yang tidak berhasil, tetapi kami akan memperbaikinya pada pertemuan berikutnya, apakah itu berbahaya? Berhentilah menyampaikan pesan-pesan melindungi para pemain. Apa yang kalian lindungi?"

Pendapat yang berbeda

Sebaliknya, mantan bintang Prancis Emmanuel Petit menunjukkan pemahaman "penuh"-nya terhadap cara komunikasi Luis Enrique, dan mengatakan: "Ini adalah salah satu kewenangan pelatih level sangat tinggi. Dalam situasi apa pun seorang pelatih tidak boleh menyerang pemainnya di panggung umum, karena hal itu memberikan amunisi bagi seluruh pers, kecuali jika sang pemain berulang kali tampil biasa-biasa saja, dan perilakunya buruk di ruang ganti."

Dari sisinya, mantan penjaga gawang Benoit Costil menilai bahwa "Luis Enrique tidak bisa mengkritik Dembele habis-habisan" setelah penampilannya bersama timnas, seraya menambahkan: "Kita berada di bulan Oktober, dan semua laga penting semakin dekat, dan dengan diskusi-diskusi saat ini seputar Ballon d'Or, Luis Enrique memanfaatkan hal itu."



