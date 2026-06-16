Mantan bintang Inggris memberi saran kepada Tuchel: Jangan ulangi kesalahan Southgate

Mantan bintang Inggris, Joe Cole, berpendapat bahwa perjalanan timnas negaranya di Piala Dunia “tidak akan berakhir dengan baik” jika pelatih Thomas Tuchel melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan pendahulunya, Gareth Southgate.

Inggris akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan menghadapi Kroasia besok, Rabu, di mana tim The Three Lions berambisi meraih prestasi yang lebih baik daripada finis di posisi kedua di Kejuaraan Eropa dua tahun lalu.

Tuchel masih mempertimbangkan beberapa dilema terkait pemilihan susunan pemain menjelang pertandingan pembuka Inggris, terutama siapa di antara Morgan Rogers dan Jude Bellingham yang akan diturunkan di belakang Harry Kane.

Pelatih asal Jerman itu sempat mengisyaratkan pada awal pekan ini bahwa ia dapat “dengan mudah” memainkan kedua gelandang serang tersebut dalam formasi yang sama, setelah sebelumnya ia pernah menempatkan Rogers di sayap kanan bersama timnas Inggris.

Namun, Joe Cole, mantan pemain sayap Inggris, menegaskan bahwa Tuchel tidak boleh kembali ke kebiasaan lama timnas Inggris yang mencoba memasukkan semua pemain terbaiknya ke dalam susunan pemain inti.

Cole mengatakan kepada surat kabar Inggris “Metro”: “Saya rasa pendekatannya sejauh ini benar-benar menyegarkan. Menurut saya, kembali ke Gareth, dia datang setelah era di mana kami kehilangan arah selama hampir empat tahun; situasinya tidak bagus dan level para pemain menurun karena berbagai alasan.”

Dia menambahkan: “Jadi, kami memiliki kesempatan untuk memasukkan pemain-pemain baru, kami mendapatkan semangat tim yang baik, kami membangun sistem, lalu melangkah maju dari situ.”

Dia melanjutkan: “Namun tiba-tiba para pemain menjadi bintang, lalu kami kembali ke masa lalu di akhir masa kepemimpinan Gareth, di mana saya rasa dia mungkin merasa bahwa ini bukan sekadar 11 orang di lapangan.”

Dia melanjutkan pernyataannya: “Beberapa di antara mereka kini memiliki wibawa, mereka adalah pahlawan, jadi saya merasa Gareth berjuang untuk tidak kembali ke cara lama.”

Mantan bintang Chelsea itu melanjutkan: “Thomas datang, dan kami memulai dari awal lagi. Kami memiliki semua pemain hebat ini, para pahlawan dan beberapa di antaranya adalah bintang besar: Declan Rice, Harry Kane, dan Jude Bellingham, tetapi dia mengatakan kepada mereka, ‘Saya manajernya.’”

Dia menambahkan: “Saya rasa dia telah melakukannya, memilih gaya permainan, memilih filosofi, dan memilih tipe pemain yang diinginkannya, dan dia akan terus bekerja seperti itu.”

Dia menambahkan: "Saya pribadi sangat antusias dengan hal ini, selama dia tetap berpegang pada pendekatan ini. Jika dia kembali ke cara-cara lama itu, hal ini tidak akan berakhir dengan baik."

Dia menjelaskan: “Saya rasa kita harus menghentikan kebiasaan ini, dan kita tidak akan melakukannya, karena semua orang ingin tahu siapa yang akan diturunkan sebagai starter. Kita semua suka membanding-bandingkan, tetapi pada akhirnya kita harus melupakan individu-individu, karena yang terpenting adalah tim.”

Dia menambahkan: “Saya rasa kita sangat buruk dalam hal ini di negara ini, dan saya sendiri pernah mengalaminya, terkait dengan memicu perselisihan di antara para pemain. Pada dasarnya, kamu adalah pemain sepak bola individu, karena kamu berjuang keras untuk menjadi pemain sepak bola, lalu kamu harus menyingkirkan ego kamu, dan mengabdikan diri untuk timmu setiap pekan.”

Dia menambahkan: “Jika pertandingan berakhir, baik kalian bermain maupun tidak, kalian tetap harus makan malam bersama. Ini benar-benar hal yang rumit yang harus kalian kelola.”

Dia menyimpulkan: “Para pemain ini harus memasuki turnamen ini dengan menyadari bahwa sebagian dari mereka akan menjadi bintang, sebagian akan bermain setiap menit, dan sebagian lagi tidak akan bermain sama sekali, tetapi terlepas dari situasi pribadi mereka, mereka harus mengabdikan diri untuk tim, dan hal ini berlaku baik bagi yang menjadi starter maupun yang tidak.”



