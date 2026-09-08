Premier League - Pekan 4 13 Sep 2026 - 11.30 Old Trafford

Manchester United vs Manchester City dimulai pada 13 Sept 2026 pukul 11.30 EST dan 15.30 GMT.

United dan City bentrok dalam Derby Manchester pertama musim ini

Harapkan hal tak terduga dari United

United mencatat rangkaian hasil yang cukup naik turun. Mereka mengawalinya dengan kekalahan mengejutkan 2-0 dari Hull pada laga pembuka, lalu sempat tertinggal dari Ipswich sebelum akhirnya menang 5-2 dalam pertandingan yang mereka kuasai di Old Trafford. Gol roket Ainsley Maitland-Niles pada masa injury time di Hill Dickinson Stadium membuat mereka harus puas berbagi poin dengan Everton dalam hasil imbang 2-2, meski sempat dua kali unggul. Bruno Fernandes tampil gemilang untuk Manchester United, dengan sudah menyumbang tiga gol dan satu assist musim ini. Ia membukukan 21 assist pada 2025-26, rekor baru sepanjang masa untuk satu musim.

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City memiliki rekor 100% yang harus dipertahankan

Manchester City, di bawah bos baru Enzo Maresca, memulai kampanye dengan sempurna, memenangkan ketiga pertandingan. Meski Erling Haaland tampil dengan gaya rambut baru, mesin gol Norwegia itu masih menunjukkan kebiasaan lamanya pada 2026-27. Ia mencetak satu-satunya gol saat melawan Coventry pada pertandingan terakhir, setelah sebelumnya mencetak dua gol kontra Crystal Palace. Rayan Cherki, partner in crime-nya, sudah membukukan dua gol dan dua assist musim ini.

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Statistik kunci & kabar cedera

United kebobolan 2+ gol dalam tiga pertandingan liga pertama mereka dalam satu musim untuk kali kedua dalam 50 tahun.

United tidak terkalahkan dalam dua laga Derby Manchester EPL terakhir mereka di Old Trafford, tetapi mereka kalah delapan kali dari 16 pertemuan terakhir semacam itu.

Gol Erling Haaland ke gawang Coventry merupakan gol ke-300 dalam karier seniornya.

Lima pemain starting XI City saat melawan Coventry bergabung dengan klub setelah Januari 2026.

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Perkiraan XI

United (4231): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbuemo, Fernandes, Cunha; Sesko.

City (4141): Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson; Semenyo, Fernandez, Cherki, Foden; Haaland.

Kabar tim & skuad

Michael Carrick tidak diperkuat Amad Diallo dan Carlos Baleba karena cedera menjelang derby ini. Tidak ada skorsing yang tercantum untuk United, dan belum ada probable starting XI yang dikonfirmasi pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Enzo Maresca tidak memiliki masalah kebugaran apa pun untuk dilaporkan di Manchester City, tanpa ada cedera atau skorsing yang tercantum dalam data skuad. City memasuki pertandingan ini dengan seluruh pemainnya tersedia untuk dipilih.

Performa

Manchester United membukukan dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 5-2 atas Ipswich Town di Premier League, sebuah respons kuat setelah kalah 2-0 dari Hull City pada pekan sebelumnya. United juga kalah 4-2 dari AC Milan pada pramusim dan bermain imbang 1-1 melawan Leeds United serta Paris Saint-Germain dalam laga persahabatan. Dalam lima pertandingan itu, United mencetak sepuluh gol dan kebobolan delapan.

Manchester City memenangi empat dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu-satunya kekalahan datang saat melawan Arsenal di Community Shield, ketika mereka kalah 3-0. Di Premier League, City tampil klinis dengan mengalahkan Crystal Palace 4-1 di kandang lawan dan Bournemouth 2-1. Mereka juga memenangi laga pramusim melawan Atletico Madrid dan K-League All Stars, mencetak tujuh gol dan kebobolan dua dalam empat kemenangan tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Januari 2026, ketika Manchester United mengalahkan Manchester City 2-0 di Old Trafford dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir, United mencatat dua kemenangan berbanding satu milik City, dengan satu hasil imbang dan satu pertandingan Community Shield berakhir sama kuat. Hasil terbesar City dalam rangkaian itu adalah kemenangan 3-0 di Etihad pada September 2025.

Klasemen

Di klasemen Premier League, Manchester City berada di puncak setelah laga-laga awal musim 2026/27, sementara Manchester United saat ini menempati posisi ke-10.