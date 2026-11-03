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Champions League
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Old Trafford
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Manchester United vs AS Roma hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Champions League

Manchester United menghadapi AS Roma di Liga Champions. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan itu secara langsung di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Manchester United vs. AS Roma: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Old Trafford

Pertandingan antara Manchester United dan AS Roma dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

Manchester United vs. AS Roma hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara Manchester United dan AS Roma disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi pada Manchester United dan AS Roma?

Manchester United menghadapi pertandingan ini dengan catatan yang mengkhawatirkan: tanpa kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan dalam lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam periode itu, Red Devils kebobolan 12 gol dan hanya mencetak tiga gol. Terakhir, mereka kalah 2-0 saat bertandang ke Chelsea, setelah sebelumnya takluk 0-3 dari Bournemouth. Di Liga Champions pun keadaan tak berjalan baik. Kekalahan 1-4 saat bertandang ke Como dan 0-2 dari Atlético Madrid menunjukkan betapa dalamnya krisis mereka.

AS Roma menunjukkan performa yang jauh lebih baik: empat kemenangan dan satu hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir. Dalam periode itu, Roma mencetak 16 gol dan hanya kebobolan delapan gol. Terakhir, klub ini menang 5-2 saat bertandang ke Udinese, setelah sebelumnya meraih kemenangan 4-2 atas Cagliari. Di Liga Champions, mereka juga mencatat kemenangan telak 4-0 atas Slovan Bratislava.

MUN

MUN - Performa

ATM
K2-0
LEE
S1-1
COM
K4-1
BOU
K0-3
CHE
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ROM

ROM - Performa

GEN
M2-0
SBR
M4-0
NAP
S3-3
CGL
M4-2
UDI
M2-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Manchester United vs. AS Roma: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Manchester United vs Roma

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Formasi
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotN. MazraouiN. MazraouiH. MaguireH. MaguireL. MartinezL. MartinezK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesC. BalebaC. BalebaM. CunhaM. CunhaB. MbeumoB. MbeumoP. GolliniP. GolliniE. N'DickaE. N'DickaM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. Manciniteam-logoWesleyM. SouleM. SouleM. de RoonM. de RoonN. MolinaN. MolinaN. PisilliN. PisilliB. CristanteB. CristanteD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Manchester United

Susunan Pemain Utama

Roma

Manajer

  • M. Carrick
  • G. Gasperini

Manchester United vs. AS Roma: Performa

MUN

MUN - Performa

ATM
K2-0
LEE
S1-1
COM
K4-1
BOU
K0-3
CHE
K2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/12
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
ROM

ROM - Performa

GEN
M2-0
SBR
M4-0
NAP
S3-3
CGL
M4-2
UDI
M2-5
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
18/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Manchester United vs. AS Roma: Rekor pertemuan

Head to Head

Manchester UnitedSeriRoma
3
1
1
Europa League
Roma badge
Roma
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
Roma badge
Roma
ROM
2
FT
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
Roma badge
Roma
ROM
0
FT
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
FT
Champions League
Roma badge
Roma
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
FT
12Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Manchester United vs. AS Roma: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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