Manchester United terus melanjutkan pergerakannya untuk merampungkan sejumlah transfer baru selama bursa transfer musim panas. Namun, upaya mereka untuk memperkuat lini tengah dengan salah satu talenta paling menonjol di Liga Inggris terganjal oleh tuntutan finansial yang tinggi, sehingga memaksa manajemen klub untuk mengevaluasi ulang sikap mereka terhadap transfer tersebut.

Manchester United memutuskan mundur dari perburuan Alex Scott, gelandang Bournemouth, setelah menolak memenuhi tuntutan finansial yang ditetapkan klubnya untuk menyetujui kepergiannya selama periode transfer musim panas.

Menurut surat kabar Inggris Mirror, Bournemouth meminta sekitar 70 juta paun sterling untuk melepas gelandang Inggris berusia 22 tahun tersebut, sebuah nilai yang dianggap manajemen Manchester United terlalu berlebihan.

Laporan itu menambahkan bahwa para pejabat Manchester United menilai Scott hanya sekitar 40 juta paun sterling, hal yang mendorong mereka untuk mengesampingkan transfer ini untuk saat ini.

Pemain tersebut menarik minat sejumlah klub Liga Premier Inggris, dengan Arsenal berada di garis depan. Scott juga menyatakan kesiapannya untuk pindah ke Emirates Stadium jika kedua klub mencapai kesepakatan.

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Namun, laporan itu menunjukkan bahwa Arsenal menempatkan pemain Brasil Bruno Guimaraes, gelandang Newcastle United, sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini tengah, hal yang mengurangi peluang pergerakan untuk mendapatkan Scott, terutama karena klub asal London itu tidak berencana mengeluarkan dana besar untuk lebih dari satu pemain di posisi yang sama pada musim panas ini.

Laporan itu juga menunjukkan bahwa Scott memiliki keraguan mengenai peluangnya untuk bermain secara reguler bersama Arsenal, di tengah persaingan ketat untuk posisi lini tengah.

Bournemouth tetap teguh pada sikapnya, karena tidak ingin menjual salah satu pemain terbaiknya dengan harga di bawah nilai yang telah ditetapkan, demi meraih keuntungan finansial sebesar mungkin. Hal inilah yang membuat kepergian Alex Scott pada musim panas ini masih menggantung hingga datangnya tawaran yang mendekati tuntutan finansial mereka.

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