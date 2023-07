Kemahalan? Manchester United Patok Harga Segini Untuk Harry Maguire

Manchester United dilaporkan mematok harga selangit untuk Harry Maguire, setelah Erik ten Hag dilaporkan ingin mendepaknya.

Maguire terpinggirkan di Man United

Kubu Setan Merah patok harga £50 juta

Dinilai masih terlalu mahal

APA YANG TERJADI?

Manchester Evening News melaporkan bahwa Manchester United telah mematok harga £50 juta untuk menjual Harry Maguire, tetapi angka tersebut diduga masih terlalu tinggi untuk disanggupi para calon peminang.

Bek internasional Inggris itu cuma mencatatkan delapan start di Liga Primer Inggris musim lalu dan sekarang dikaitkan dengan Aston Villa dan Newcastle United.

SITUASINYA:

Bek 30 tahun ini memang dikabarkan bakal kehilangan ban kaptennya di United, namun belum bisa dipastikan apakah The Red Devils bisa melegonya musim panas ini. Tetapi, laporan tersebut mengklaim bahwa pihak MU tidak secara aktif berusaha menjualnya, karena mereka harus mendatangkan pengganti jika ia benar-benar dijual.

TERLEBIH:

Ada kemungkinan Maguire sendiri yang ingin hengkang, karena manajer The Three Lions Gareth Southgate telah mewanti-wantinya bahwa ia harus mendapatkan menit bermain reguler jika masih ingin mempertahankan status starter di tim nasional. Mengingat Euro 2024 tinggal setahun lagi, bekas pemain Leicester ini bakal berharap bisa bermain secara reguler di 2023/24, entah itu di Old Trafford atau di tempat lain..

SELANJUTNYA?

Kita bisa mengetahui apa rencana United untuk Maguire sebenarnya pada agenda pramusim mereka. MU akan memulai serangkaian uji coba dengan bertanding kontra Leeds United pada Rabu (12/7) di Norwegia.