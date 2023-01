Manchester United Segera Terapkan 'Aturan Ronaldo' Yang Membatasi Gaji Pemain Baru Maksimal £200 Ribu Per Pekan

Beberapa pemain senior Setan Merah seperti David De Gea diyakini akan terkena imbas aturan pembatasan gaji tersebut.

'Aturan Ronaldo' akan segera diberlakukan

Tidak ada pemain yang akan mendapatkan lebih dari £200,000 per pekan

pekan David de Gea saat ini menjadi pemain dengan gaji terbesar

APA YANG TERJADI? Batasan gaji sebesar £200.000 per pekan akan diberlakukan di Old Trafford, dalam upaya untuk mengembalikan harmoni ke dalam skuad. Menurut The Daily Mail, Cristiano Ronaldo, yang bergabung dengan Setan Merah pada musim panas 2021 sebelum hengkang pada November tahun lalu, adalah pemain berpenghasilan tertinggi di skuad dengan gaji £385.000 per pekan.

GAMBARAN BESAR: Saat ini, David de Gea memiliki gaji sebesar £375.000 per pekan, tetapi kontraknya yang ada saat ini tuntas pada akhir musim. Kabarnya, kiper asal Spanyol itu akan ditawari kesepakatan baru, meskipun ia harus mengambil pemotongan gaji yang signifikan sejalan dengan kebijakan baru.

LEBIH LANJUT: Pemain senior lainnya, Raphael Varane, Harry Maguire dan Casemiro, semuanya memiliki gaji di kisaran £180.000 hingga £200.000 per pekan.

APA SELANJUTNYA UNTUK MANCHESTER UNITED? Tim asuhan Erik ten Hag sedang dalam performa terbaiknya sejak musim dilanjutkan pasca Piala Dunia 2022. Mereka telah memenangkan semua lima pertandingan terakhir mereka dan bersiap menghadapi Charlton Athletic dalam babak ketiga Piala Liga.