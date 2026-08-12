Manchester City tampak ragu untuk melanjutkan negosiasi terkait salah satu target utama mereka di musim panas ini, sesuatu yang membuka jalan bagi Arsenal untuk masuk dengan kuat dan merebut kesepakatan tersebut.

Manchester City membiarkan pintu terbuka bagi Arsenal untuk bergerak merekrut winger Chelsea, Pedro Neto, yang merupakan salah satu target terpenting dari manajer baru City, Enzo Maresca.

Menurut situs Metro, Maresca melihat pemain internasional Portugal itu sebagai pengganti ideal untuk Savinho yang baru-baru ini bergabung dengan Tottenham.

Maresca dan Neto pernah bekerja sama secara efektif selama masa mereka bersama di Stamford Bridge, dan penerus Pep Guardiola itu berhasrat untuk kembali menyatukannya dengan mantan bintang Wolverhampton tersebut di Etihad Stadium.

Sementara itu, Chelsea, menurut Fabrizio Romano, merasa senang dengan sang pemain dan meyakini ia dapat memainkan peran besar di bawah kepemimpinan pelatih baru mereka, Xabi Alonso.

Namun, jika Chelsea memutuskan untuk menjual pemain berusia 26 tahun tersebut, hal itu akan membutuhkan biaya yang besar, dan mereka akan berupaya meraih keuntungan besar dari jumlah 54 juta pound sterling yang mereka bayarkan kepada Wolverhampton dua tahun lalu.

Meski demikian, saat ini dipahami bahwa terdapat "jurang yang sangat lebar" antara apa yang ingin dibayarkan Manchester City dengan tuntutan Chelsea.

Skenario serupa berlaku terkait masa depan Enzo Fernandez, yang namanya juga dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester City, tetapi Chelsea menolak untuk melepas penilaian mereka sebesar 120 juta pound sterling dan lebih memilih mempertahankan kapten tim mereka.

City Ragu-Ragu

Adapun untuk Neto, keraguan Manchester City dalam membayar harga yang diminta bisa menjadi peluang bagi Arsenal yang tengah mencari winger kiri dan sempat tertarik pada Neto ketika ia hampir meninggalkan Wolverhampton.

Arsenal sudah merekrut Christos Tzolis dari klub Club Brugge musim panas ini, dan meskipun ia menampilkan awal yang menjanjikan bersama juara Liga Premier Inggris itu melalui sejumlah penampilan mencolok di masa pramusim, Mikel Arteta bertekad untuk memperkuat lini serangnya lebih jauh lagi.

Masih harus dilihat apakah Arsenal, yang terbiasa membeli dari rival-rival London mereka selama beberapa tahun terakhir, akan mengajukan tawaran nyata untuk Neto, tetapi mantan pemain mereka Jeremie Aliadiere mendesak The Gunners untuk mencari opsi yang lebih murah setelah gagal merekrut Vinicius Junior.

Aliadiere menilai Arsenal perlu menyeimbangkan ambisi mereka di bursa transfer dengan kondisi finansial mereka, sembari menegaskan bahwa mengeluarkan sekitar 150 juta pound sterling untuk seorang winger baru mungkin bukan pilihan yang paling tepat.

Ia menganggap Pedro Neto akan menjadi pilihan yang baik, berkat pengalamannya yang panjang di Liga Premier Inggris, tetapi ia menekankan perlunya memperhitungkan bahwa klub sudah merekrut winger kiri Christos Tzolis seharga 40 juta pound sterling, seraya menegaskan bahwa membiarkan semua opsi tetap terbuka adalah keputusan terbaik secara finansial.

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