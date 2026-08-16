Fabrizio Romano, pakar bursa transfer, mengungkap perkembangan terbaru terkait keterkaitan Pedro Neto, sayap Chelsea, dengan kepindahan ke Al Hilal Saudi pada musim panas ini.

Romano mengatakan melalui kanalnya di jaringan "YouTube": "Pedro Neto mendapat apresiasi dari Manchester City, tetapi saat ini City menilai bahwa valuasi finansial yang ditetapkan Chelsea untuk pemain tersebut terlalu tinggi. Oleh karena itu, kepindahannya ke Stadion Etihad rumit untuk saat ini."

Ia menambahkan: "Manchester City telah berbicara dengan agen Pedro Neto, tetapi tidak ada kemajuan dalam kesepakatan itu karena valuasi finansial yang ditetapkan Chelsea terlalu tinggi."

Ia melanjutkan: "Untuk masa depan Pedro Neto, saya akan memantau dua solusi: yang pertama dan paling mungkin, ia bisa saja pindah ke Al Hilal, karena tim Saudi itu hampir melepas Malcom."

Ia meneruskan: "Malcom telah mencetak gol pada pekan pertama bersama Al Hilal, tetapi diperkirakan ia akan hengkang dalam beberapa jam ke depan ke klub Saudi lainnya, yaitu Al Ahli. Dengan demikian, Pedro Neto sudah pasti menjadi target Al Hilal."

Ia menyambung: "Ada kemungkinan lain untuk masa depan Malcom, yaitu Tottenham, tetapi untuk Tottenham, saya selalu tegaskan kepada kalian bahwa target utamanya adalah merekrut Savinho dan Jakpo, ditambah seorang penyerang murni."

Ia menutup: "Ini adalah rencana Tottenham. Dengan demikian, Pedro Neto merupakan opsi cadangan seandainya terjadi sesuatu dengan Savinho atau Jakpo, karena Pedro Neto akan menjadi alternatif, tetapi ia bukan prioritas utama."

