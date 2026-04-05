Maldini soal bencana Piala Dunia: Kegagalan total... Ini bukan lagi Italia

Paolo Maldini, legenda sepak bola Italia dan klub Milan, mengungkapkan rasa sedih yang mendalam dan kekhawatirannya yang besar atas kegagalan "La Azzurri" untuk lolos ke putaran final Piala Dunia, untuk ketiga kalinya berturut-turut (2018, 2022, dan 2026), serta menggambarkan situasi saat ini sebagai kehancuran bersejarah.

Maldini mengatakan, dalam pernyataan yang dilansir situs "Pianeta Milan" yang khusus memberitakan berita Rossoneri: "Italia, kegagalan total... Absen dari 3 Piala Dunia berturut-turut adalah kegagalan total... Saya tidak lagi melihat semangat yang dulu ada."

Dia menambahkan: "Ketika mengenakan seragam timnas Italia, itu bukan sekadar bermain... Itu berarti membawa sejarah, tanggung jawab, dan kebanggaan."

Maldini melanjutkan: "Absen dari satu Piala Dunia adalah peringatan, dua kali absen adalah krisis, tapi tiga kali berturut-turut... itu adalah kegagalan total."

Dia juga membuat perbandingan tajam antara generasinya dan generasi saat ini, menjelaskan: "Di zamanku, semangat adalah segalanya... Disiplin, pengorbanan, dan rasa hormat terhadap seragam adalah hal-hal yang tak tergantikan... Namun, ketika kebanggaan, tanggung jawab, dan identitas hilang... maka itu bukan lagi Italia."

"Azzurri" gagal lolos ke Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan musim panas mendatang di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko, setelah kalah dalam adu penalti melawan