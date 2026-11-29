Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bukan hanya hasil imbang 2-2 melawan Arsenal yang membuat Manchester City geram, melainkan juga serangkaian keputusan kontroversial wasit yang mencuri perhatian pada menit-menit krusial pertandingan. Tiga insiden membuat wasit dan VAR menjadi sasaran kritik, setelah para pemain City meyakini mereka menjadi korban ketidakadilan yang jelas sehingga kehilangan kemenangan berharga dalam persaingan Liga Primer Inggris.

Iklan

Di Emirates Stadium, Minggu malam, Manchester City tampil kuat menghadapi pemuncak klasemen Liga Primer dan dua kali berhasil unggul, sebelum kebobolan gol penyeimbang pada menit-menit akhir. Namun, apa yang terjadi di kotak penalti Arsenal, ditambah dua insiden lainnya, memicu gelombang kemarahan di antara para pemain City dan pelatih mereka. Kontroversi itu bahkan merembet ke sejumlah mantan bintang sepak bola Inggris, termasuk para legenda yang pernah membela klub rival.

Manchester City memulai laga dengan meyakinkan dan membuka skor lewat penyerang asal Norwegia, Erling Haaland, pada menit ke-34. Haaland memanfaatkan umpan apik dari Joško Gvardiol untuk membawa timnya unggul.

Arsenal tidak butuh waktu lama untuk membalas. Kai Havertz menyamakan kedudukan pada menit ke-39, sebelum tim tamu kembali memimpin di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-47, ketika Enzo Fernández melepaskan tembakan setelah memanfaatkan pergerakan menyerang apik yang dimulai oleh Ayoub Bouaddi.

Manchester City tampak akan pulang dengan kemenangan berharga, tetapi menit-menit akhir menghadirkan rangkaian insiden kontroversial. Semuanya bermula pada menit ke-83, ketika Jurrien Timber mencetak gol penyeimbang untuk Arsenal dari sepak pojok yang dieksekusi Eberechi Eze.

Iklan Iklan

Gol tersebut diwarnai protes para pemain City karena aksi Gabriel terhadap kiper asal Italia, Gianluigi Donnarumma, yang terkena sikutan di bagian belakang lehernya saat berusaha mengamankan bola.

Topik Terkait

Meski insiden itu ditinjau melalui VAR, wasit memutuskan untuk mengesahkan gol tersebut. Fokus peninjauan justru tertuju pada kemungkinan adanya handball oleh Timber, tanpa ada pelanggaran yang diberikan untuk kiper Manchester City.

Namun, momen yang paling memicu kemarahan terjadi pada masa injury time, ketika Joško Gvardiol melompat menyundul bola yang sedang mengarah ke gawang, sebelum penyerang asal Swedia, Viktor Gyökeres, menghalanginya dengan lengan sehingga bola gagal masuk.

Iklan

Para pemain Manchester City menunggu intervensi VAR, tetapi keputusan akhir mengecewakan mereka. Wasit menolak memberikan penalti, meskipun insiden tersebut menuai protes luas.

Daftar insiden kontroversial tidak berhenti di situ. Dalam laga tersebut, Bruno Guimarães juga terlihat menarik rambut Jérémy Doku, yang sudah mengantongi kartu kuning, tanpa ada tindakan tambahan dari wasit terhadap pemain Arsenal itu.

Iklan

Tiga insiden beruntun menempatkan tim wasit di bawah tekanan besar dan kembali memunculkan pertanyaan soal peran VAR dalam memutuskan situasi kontroversial, terutama ketika menyangkut momen yang bisa mengubah hasil pertandingan besar.

Legenda Inggris Kecam Keputusan Wasit

Kemarahan tidak hanya datang dari kubu Manchester City, tetapi juga dari para analis dan mantan bintang sepak bola Inggris, yang heran dengan tidak diberikannya penalti dalam insiden Gyökeres.

Iklan

Elliot Anderson menyatakan keyakinannya bahwa timnya layak menang. Ia menyebut Arsenal mendapat perlindungan dari wasit dalam beberapa situasi, sebelum menegaskan, setelah menyaksikan ulang tayangan insiden tersebut, bahwa momen itu sangat jelas dan VAR seharusnya turun tangan.

Sementara itu, Roy Keane meragukan manfaat VAR. Ia menegaskan bahwa seandainya wasit memberikan penalti untuk Manchester City, tidak ada orang berakal sehat yang akan menganggap keputusan itu keliru.

Iklan

Adapun Micah Richards mengkritik kurangnya keberanian dalam mengambil keputusan. Menurutnya, para wasit tidak ingin memikul tanggung jawab memberikan penalti, terlebih karena insiden itu terjadi pada saat yang menentukan dalam pertandingan.

Pengakuan paling mencuri perhatian datang dari Ian Wright, legenda Arsenal, yang tanpa ragu mengakui bahwa Manchester City berhak mendapatkan penalti.

Iklan

Wright mengatakan dirinya tidak ingin melihat timnya kalah, tetapi juga tidak ingin Manchester City meninggalkan pertandingan dengan cara seperti ini tanpa mendapatkan haknya. Ia menambahkan bahwa dirinya akan menuntut penalti seandainya situasi itu menguntungkan Arsenal, dan bahwa penalti tersebut memang pantas diberikan.

Gary Neville juga menyebut insiden itu "mengejutkan", sementara Jamie Carragher turut bergabung dalam gelombang kritik dengan menilai keputusan tersebut sama mengejutkannya.

Iklan

Dengan demikian, Manchester City mendapat dukungan tak terduga dari nama-nama besar yang secara historis lekat dengan Manchester United dan Liverpool, sebuah gambaran betapa besarnya kontroversi yang ditimbulkan keputusan wasit di Emirates Stadium.

Maresca Hilang Kesabaran dan Kirim Pesan Keras untuk Wasit

Di sisi lain, Enzo Maresca, pelatih Manchester City, tidak mampu menyembunyikan kekesalannya seusai pertandingan, terlebih karena timnya nyaris meraih tiga poin melawan pesaing langsung dalam perebutan gelar.

Iklan

"Saya tidak akan banyak berkomentar, tetapi itu penalti yang jelas dan sangat mudah untuk dilihat. Wasit John Brooks mengatakan kepada saya bahwa tangannya berada dalam posisi alami, tetapi itu mungkin benar untuk seorang kiper, bukan untuk seorang penyerang," ujar pelatih asal Italia tersebut.

Ia menambahkan: "Kami tidak mendapatkan penalti yang jelas. Sangat sulit membicarakan wasit hari ini, jadi lebih baik menganggapnya sebagai nasib buruk dan melangkah ke depan."

Iklan

Maresca juga menyinggung insiden Gabriel terhadap Donnarumma. Ia menjelaskan bahwa siku bek Arsenal itu berada di belakang leher kiper asal Italia tersebut, dan meminta kejelasan apakah pemain diperbolehkan melakukan kontak seperti itu terhadap kiper atau tidak.

Meski marah, pelatih Manchester City itu berusaha menghindari eskalasi secara langsung. Ia menegaskan bahwa timnya mampu tampil lebih baik dan fokus seharusnya tertuju pada aspek teknis, alih-alih larut dalam pembicaraan soal keputusan wasit.

Iklan

Ia menekankan kekagumannya terhadap cara para pemainnya bersaing dan mengelola pertandingan melawan salah satu lawan terkuat. Menurutnya, tim telah mengirimkan pesan penting mengenai kemampuan mereka untuk bersaing, tetapi masih perlu menjaga konsistensi.

"Cara kami bersaing dan mengelola pertandingan sangat mengesankan. Ini soal menemukan konsistensi, dan saya yakin kami mampu bersaing," kata Maresca.

Iklan

Ia menambahkan bahwa hal terpenting bagi proyek Manchester City pada tahap saat ini adalah memantapkan gaya bermain, mengembangkan performa menyerang dan bertahan, serta menyikapi tekanan di sekitar tim dengan tepat.

Meski kedua tim meninggalkan Emirates Stadium dengan masing-masing satu poin, Manchester City pulang dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Hasil imbang itu bukan sekadar sandungan dalam perburuan gelar, melainkan malam yang sarat protes dan pertanyaan yang akan terus mengemuka soal keputusan wasit, terutama karena sejumlah analis terkemuka sepakat bahwa City layak mendapatkan penalti pada saat-saat terakhir.