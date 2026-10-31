Bek Manchester United asal Argentina, Lisandro Martinez, memberikan pukulan telak bagi timnya setelah menjadi salah satu penyebab utama kehancuran Manchester United di hadapan Chelsea, dalam laga yang digelar di Stadion Stamford Bridge, Sabtu hari ini, dalam rangkaian pekan kesembilan Liga Primer Inggris.

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Chelsea mengejutkan tamunya di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-50, setelah Rogers berhasil membuka keunggulan lewat gol individu yang luar biasa, memanfaatkan kekacauan pertahanan yang melanda barisan Manchester United.

Rogers melaju dengan mudah melewati lini tengah dan pertahanan, tanpa menemui perlawanan berarti dari para pemain United, sebelum menuntaskan serangan dengan sentuhan teknis yang tenang, menempatkan bola melewati kiper Lammens yang tak mampu menghalaunya.

Gol itu meruntuhkan segala usaha yang telah dilakukan para pemain Manchester United sepanjang babak pertama, setelah mereka tampil kehilangan fokus dan membiarkan lawan mencapai gawang mereka dengan leluasa, di tengah kritik tajam terhadap sistem pertahanan tim.

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Masalah Manchester United tak berhenti pada ketertinggalan skor, karena Lisandro Martinez menerima kartu kuning pada menit ke-59, setelah gagal menghentikan Rogers yang melewatinya dengan mudah, sehingga bek Argentina itu terpaksa mencoba menjegal dan menghentikan lajunya secara ilegal.

Satu menit berselang, krisis di dalam kotak penalti Manchester United memuncak ketika Fofana terjatuh usai eksekusi tendangan sudut sambil memegangi wajahnya, di tengah tuntutan para pemain Chelsea agar diberikan penalti.

Awalnya, wasit memberikan tendangan sudut, sebelum wasit teknologi video pembantu (VAR) turun tangan untuk meninjau kejadian tersebut, akibat pelanggaran Lisandro Martinez terhadap Fofana.

Setelah meninjau insiden itu, wasit memberikan tendangan penalti untuk Chelsea dan mengeluarkan kartu kuning kedua kepada Martinez, sehingga bek Argentina itu meninggalkan lapangan karena diusir, dan menyisakan Manchester United dalam situasi yang sangat sulit, setelah tim terpaksa menyelesaikan laga dengan sepuluh pemain, bersamaan dengan ketertinggalan skor.

Cole Palmer bertugas mengeksekusi tendangan penalti dan berhasil mengubahnya menjadi gol kedua Chelsea, setelah menempatkan bola ke dalam gawang meski kiper Lammens berupaya menghalaunya, karena ia sempat menyentuhnya dengan tangan sebelum bola bersarang di dalam gawang.

Dengan demikian, Michael Carrick mendapati dirinya menghadapi skenario yang sangat rumit, setelah keunggulan satu gol Chelsea berubah menjadi keunggulan yang nyaman, di tengah situasi kalah jumlah pemain akibat kartu merah Martinez, sehingga harapan Manchester United menerima pukulan keras pada salah satu periode tersulit dalam laga ini.

Perlu dicatat bahwa Atletico Madrid bersiap bersaing dengan Barcelona untuk mendapatkan jasa Lisandro Martinez, yang kontraknya berakhir pada musim panas 2027, sehingga ia akan menjadi transfer gratis pada bursa transfer musim panas mendatang.