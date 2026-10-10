Seorang pakar perwasitan mengakhiri perdebatan seputar keabsahan gol yang dianulir untuk Al Hilal dalam laga El Clasico melawan rival tradisional mereka, Al Ittihad.

Al Hilal menjamu rival mereka, Al Ittihad, pada hari Sabtu ini, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kedelapan Liga Roshn Saudi.

Pada menit kedua waktu tambahan babak pertama, penyerang asal Inggris Ollie Watkins mencetak gol untuk Al Hilal, setelah mengarahkan sebuah umpan silang ke dalam gawang.

Wasit asal Saudi Khalid Al Turais pada awalnya mengesahkan gol tersebut secara normal, sebelum kemudian merujuk ke teknologi video untuk membatalkan keputusan itu dengan alasan bahwa Watkins mencetak gol tersebut dengan tangannya.

Pakar perwasitan Saad Al Kathiri mendukung keputusan wasit pertandingan untuk membatalkan gol tersebut, karena ia menegaskan bahwa bola menyentuh tangan penyerang asal Inggris itu sebelum masuk ke gawang.

Al Kathiri mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar Saudi "Al Jazirah": "Pembatalan gol penyerang Al Hilal pada menit 45+3 adalah keputusan yang tepat dari wasit setelah merujuk ke teknologi video, penyerang Al Hilal memainkan bola dengan tangan".

Perlu dicatat bahwa Watkins mencetak gol tersebut saat skor menunjukkan keunggulan Al Hilal 2-1, yang berarti ia akan mengakhiri babak pertama dengan keunggulan tiga gol, dan hal itu akan menyulitkan Al Ittihad di babak kedua.