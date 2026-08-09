Manchester City yang tampil di bawah asuhan pelatih anyar asal Italia, Enzo Maresca, meraih kemenangan menarik atas klub Spanyol Atletico Madrid dengan skor (3-1), dalam laga persahabatan yang digelar hari Minggu ini di Stadion Piala Dunia, di Seoul, ibu kota Korea Selatan.

Atletico sempat unggul lebih dulu lewat gol Jorge Dominguez pada menit ke-43, sebelum City membalikkan keadaan di babak kedua dengan dua gol cepat melalui bintang asal Mesir, Omar Marmoush, pada menit ke-57 dan ke-59, kemudian pemain internasional Aljazair Rayan Ait-Nouri menambah gol ketiga pada menit ke-90, untuk memastikan kemenangan tim Inggris tersebut.

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Laga ini juga menyaksikan penampilan pemain Korea Selatan, Lee Kang-in, untuk pertama kalinya mengenakan seragam Atletico Madrid setelah masuk sebagai pemain pengganti.

Dua gol Marmoush lahir dari kreasi rekan setimnya asal Ghana, Antoine Semenyo, yang menyisir sisi kanan pertahanan Los Rojiblancos, sementara Ait-Nouri mencetak golnya dari situasi berhadapan langsung dengan gawang.

Manchester City kini bersiap menghadapi sesama klub Inggris, Arsenal, dalam laga Community Shield yang dijadwalkan berlangsung Minggu depan, yang akan menjadi pertandingan resmi pertama tim tersebut di bawah asuhan Maresca, setelah kepergian pelatih legendaris Pep Guardiola dari markas Etihad pada akhir musim lalu.



