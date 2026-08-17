Real Madrid mendapat peringatan akan skenario suram yang menantinya musim ini. Merujuk pada apa yang terjadi pada timnas Prancis di semifinal Piala Dunia 2026, ketika mereka tampak akan menaklukkan dunia dengan kuartet serang yang tak terkalahkan, mereka justru menabrak tembok Spanyol dan terjatuh tanpa menyadari apa yang terjadi.

Analis Marcos Lopez, dalam program "El Sanedrin" di "Carrusel", mengatakan bahwa laga di mana timnas asuhan Luis de la Fuente, yang dipimpin Rodri, menghancurkan lawannya dari Prancis itu akan tetap membekas dalam ingatan, karena laga tersebut mengungkap sebuah kebenaran sepak bola: lini serang yang menakutkan saja tidak cukup menghadapi lini tengah yang dominan.

Lopez menilai bahwa gambaran El Clasico mendatang benar-benar mirip dengan pertemuan itu. Barcelona memiliki lini tengah terbaik dengan kembalinya Rodri yang sudah dekat untuk memperkuat skuad sang juara liga, sementara Real Madrid memiliki gudang serangan yang dahsyat dengan kehadiran Mbappe, Vinicius, Bellingham, dan Diomande, tetapi mereka kekurangan elemen krusial yang absen dari mereka dalam dua musim terakhir tanpa gelar: pemain tengah yang mengendalikan tempo permainan.

Ia menambahkan sambil bertanya: "Kita semua membicarakan lini serang Real Madrid yang dahsyat, tetapi apakah itu lebih baik dari lini serang Prancis di Piala Dunia? Tim yang memiliki empat penyerang hebat membutuhkan struktur yang kokoh, bukan hanya di lini pertahanan, tetapi juga di lini tengah, dan itulah yang tidak dimiliki Real Madrid saat ini."

Di sisi lain, Tomas Roncero, wakil direktur surat kabar "AS", mencoba meredam ketajaman perbandingan itu, dengan menganggap bahwa membatasi proyek olahraga ambisius seperti ini pada satu pertandingan akan menjadi kesalahan, meskipun ia mengakui bahwa laga Spanyol melawan Prancis menunjukkan bagaimana lini tengah bisa mengungguli empat penyerang besar, sekaligus memperingatkan bahwa Mourinho tahun ini memiliki "gudang senjata terbesar di Eropa".

Analis Bruno Alemany menutup gambaran itu dengan kritik langsung terhadap perencanaan di Madrid, dengan mengatakan: "Ada satu hal yang tidak saya pahami. Kalian mencoba merekrut pemain terbaik dunia di posisinya, dan ketika ia menolak, kalian tidak merekrut penggantinya dan tidak memiliki rencana cadangan. Dari sudut pandang perencanaan olahraga, ini tidak masuk akal", merujuk pada kegagalan Real merekrut Rodri atau pemain dengan spesifikasi serupa, sebuah langkah yang mungkin memberi Barcelona keunggulan yang menentukan dalam perebutan dominasi domestik.