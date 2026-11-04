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Champions League
team-logoLens
Stade Bollaert-Delelis
team-logoComo
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Lens vs Como hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan secara langsung di TV dan live streaming?

Lens vs Como
Lens
Como
Champions League

Lens menghadapi Como di Liga Champions. Namun, siapa yang menayangkan atau menyiarkan langsung pertandingan tersebut di televisi dan melalui live streaming hari ini?

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Lens vs. Como: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Stade Bollaert-Delelis

Pertandingan antara Lens dan Como dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Lens vs. Como hari ini: Tayang di TV dan live streaming mana?

Pertandingan Lens melawan Como disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Lens dan Como?

Lens datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 0-1 dari Lille di Ligue 1. Sebelumnya, mereka harus mencerna hasil 3-0 melawan Club Brugge di Liga Champions, sementara kemenangan atas Paris FC (2-1) dan Troyes (3-1 di laga tandang) sedikit memperbaiki catatan mereka. Secara keseluruhan, Lens mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Sebagai tim promosi, Como menunjukkan performa yang belum pernah terlihat sebelumnya: lima kemenangan dari lima pertandingan, tanpa satu pun hasil imbang atau kekalahan. Kemenangan 1-0 atas Venezia menjadi keberhasilan terbaru mereka, setelah sebelumnya meraih kemenangan 3-1 di Turin dan kemenangan spektakuler 4-1 atas Manchester United di Liga Champions. Como mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua kali dalam lima laga tersebut.

RCL

RCL - Performa

SCP
K0-2
TRO
M1-3
CLB
K3-0
PAR
M2-1
LIL
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
COM

COM - Performa

FIO
M1-3
MUN
M4-1
SAS
M2-0
TOR
M1-3
VEN
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Lens vs. Como: Susunan pemain

Susunan Pemain Lens vs Como

3-4-2-1
Lens crest
Lens
RCL
Formasi
Como crest
Como
COM
4-2-3-1
R. RisserR. RisserM. UdolM. UdolS. BaidooS. BaidooK. AntonioK. AntonioR. AguilarR. AguilarM. CuisanceM. CuisanceA. HaidaraA. HaidaraF. ThauvinF. ThauvinT. HazardT. HazardM. SkorasM. SkorasF. IvanovicF. IvanovicJ. ButezJ. ButezA. ValleA. ValleM. KempfM. KempfY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonM. PerroneM. PerroneL. Da CunhaL. Da CunhaL. MillaL. MillaN. PazN. PazM. CaqueretM. CaqueretA. DouvikasA. Douvikas
Como crest
Como
COM
3-4-2-1
Lens

Susunan Pemain Utama

Como

Pemain Pengganti

Manajer

  • Y. Cahuzac
  • C. Fabregas
Lens

Cedera dan Larangan Bermain

Como

Lens vs. Como: Performa

RCL

RCL - Performa

SCP
K0-2
TRO
M1-3
CLB
K3-0
PAR
M2-1
LIL
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
COM

COM - Performa

FIO
M1-3
MUN
M4-1
SAS
M2-0
TOR
M1-3
VEN
M1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/3
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Lens vs. Como: Rekor pertemuan

Lens vs. Como: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
4400205+1512
M
M
M
M
2
Real MadridReal MadridRMA
4400137+612
M
M
M
M
3
BarcelonaBarcelonaBAR
4301146+89
M
K
M
M
4
Aston VillaAston VillaAVL
4301126+69
K
M
M
M
5
LiverpoolLiverpoolLIV
43011410+49
K
M
M
M
6
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
7
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
4220125+78
M
S
S
M
9
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
11
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
14
InterInterINT
420286+26
M
M
K
K
15
LASKLASKLAS
4202109+16
M
M
K
K
16
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
42028806
M
K
K
M
18
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
19
FenerbahceFenerbahceFB
4121611-55
M
S
K
S
20
RomaRomaROM
4112108+24
K
M
K
S
21
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
22
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
23
Atletico MadridAtletico MadridATM
411245-14
K
S
M
K
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
411249-54
S
K
M
K
25
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
26
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
29
VillarrealVillarrealVIL
4103814-63
K
K
M
K
30
AEK AthensAEK AthensAEK
4103511-63
K
K
K
M
31
FeyenoordFeyenoordFEY
4103411-73
K
K
M
K
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
LilleLilleLIL
4013410-61
S
K
K
K
35
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4004117-160
K
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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