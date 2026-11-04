Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau dari belahan dunia lain tempat Anda mungkin menghadapi pemblokiran geografis? Dalam situasi ini, jaringan pribadi virtual (VPN) sangat berguna.

Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik saluran olahraga yang memegang hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik saluran olahraga yang memegang hak siar. Masuk dan temukan siarannya. Buat akun atau masuk ke layanan penyiar resmi agar mendapatkan akses penuh dan dapat menikmati pertandingan!

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

Liga Champions UEFA di televisi

Lens vs. Como: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 4 Nov 2026 - 15.00 Stade Bollaert-Delelis

Pertandingan antara Lens dan Como dimulai pada 4 November 2026 pukul 21.00.

Lens vs. Como hari ini: Tayang di TV dan live streaming mana?

Pertandingan Lens melawan Como disiarkan langsung di DAZN.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah Lens dan Como?

Lens datang ke pertandingan ini dengan catatan beragam: dua kemenangan, tanpa hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Penampilan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 0-1 dari Lille di Ligue 1. Sebelumnya, mereka harus mencerna hasil 3-0 melawan Club Brugge di Liga Champions, sementara kemenangan atas Paris FC (2-1) dan Troyes (3-1 di laga tandang) sedikit memperbaiki catatan mereka. Secara keseluruhan, Lens mencetak delapan gol dan kebobolan enam kali dalam lima pertandingan tersebut.

Sebagai tim promosi, Como menunjukkan performa yang belum pernah terlihat sebelumnya: lima kemenangan dari lima pertandingan, tanpa satu pun hasil imbang atau kekalahan. Kemenangan 1-0 atas Venezia menjadi keberhasilan terbaru mereka, setelah sebelumnya meraih kemenangan 3-1 di Turin dan kemenangan spektakuler 4-1 atas Manchester United di Liga Champions. Como mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua kali dalam lima laga tersebut.

Lens vs. Como: Susunan pemain

Lens vs. Como: Performa

Lens vs. Como: Rekor pertemuan

Lens vs. Como: Klasemen