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Winger asal Norwegia, Antonio Nusa, tampil impresif bersama klub Jerman Leipzig sejak awal musim ini. Performa gemilang pemain berusia 21 tahun itu menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa, yang terus memantau perkembangannya sebagai langkah awal untuk merekrutnya.

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Winger asal Norwegia itu sukses mencetak enam gol dan mengemas delapan assist dalam 15 pertandingan di berbagai kompetisi, menjadikannya salah satu elemen serangan paling menonjol di skuad tim asal Jerman tersebut.

Arsenal berada di urutan teratas klub yang tertarik dengan jasa pemain Norwegia tersebut. Sejumlah laporan menyebut adanya kemungkinan klub Inggris itu bergerak untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang , guna memperkuat opsi di lini serang.

Namun, menurut situs "Bulinews", Leipzig tidak berniat melepas Nusa pada bursa transfer musim dingin. Klub ingin mempertahankan winger asal Norwegia itu setidaknya hingga akhir musim dan enggan membiarkannya pergi pada Januari.

Sebelumnya, sejumlah laporan menyebut Leipzig telah memasang banderol 80 juta euro untuk menyetujui penjualan sang pemain di masa depan, tetapi angka tersebut mungkin belum cukup untuk meyakinkan klub Jerman itu melepasnya.

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Leipzig memiliki posisi tawar yang kuat dalam negosiasi, terutama karena kontrak Nusa berlaku hingga 2029. Hal ini memberi klub Jerman tersebut kendali atas masa depan sang pemain dan tidak perlu terburu-buru menerima tawaran apa pun untuk kepergiannya.

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Statistik sang pemain mencerminkan besarnya perkembangan performanya musim ini. Ia sudah terlibat dalam 11 gol di Bundesliga sejauh ini, melampaui total kontribusi golnya di musim pertama maupun musim keduanya di kompetisi tersebut, ketika torehan gol dan assist-nya hanya berjumlah tujuh di masing-masing musim.

Nusa sempat berbicara tentang awal musimnya yang impresif kepada situs Jerman tersebut pada September lalu, usai Leipzig menang telak 5-0 atas Hamburg di Bundesliga. Ia menegaskan keyakinannya pada kemampuannya sendiri serta keinginannya untuk terus membantu tim.

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Saat itu, sang pemain mengatakan: "Saya selalu percaya pada kemampuan saya. Mungkin musim lalu saya tidak mencatatkan angka yang pantas saya dapatkan, tetapi saya bekerja keras dan selalu berusaha membantu tim serta mencetak gol sebanyak mungkin."

Arsenal menjalani awal musim yang luar biasa dengan memenangi sembilan dari sepuluh laga pertama mereka di Liga Primer Inggris. Meski begitu, mereka masih memiliki masalah di lini serang. Daftar pencetak gol terbanyak tim di liga dipuncaki Kai Havertz, Martin Odegaard, dan Bukayo Saka, masing-masing hanya dengan tiga gol.

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Arsenal juga meraih enam kemenangan di liga dengan selisih hanya satu gol, sementara Havertz terjebak offside sebanyak 15 kali, terbanyak dibanding pemain lain di kompetisi tersebut.

Dengan menurunnya performa penyerang asal Swedia, Viktor Gyokeres, yang mencetak 21 gol di semua kompetisi musim lalu dan baru sekali menjadi starter di liga musim ini, Arsenal tengah memburu penyerang pada bursa transfer musim dingin demi bisa bersaing kuat di Liga Primer Inggris dan Liga Champions.

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Klub asal London itu sebenarnya berharap bisa mendatangkan Nusa, tetapi sikap Leipzig yang menolak melepasnya pada Januari membuat kesepakatan tersebut semakin rumit.