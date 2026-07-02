Legenda Arsenal: Satu-satunya tim yang mampu menghentikan Prancis

Legenda Arsenal asal Inggris, Ian Wright, berpendapat bahwa hanya ada satu tim nasional yang mampu menghentikan Prancis dalam perjalanannya menuju gelar Piala Dunia 2026.

Timnas Prancis menunjukkan performa luar biasa, terutama di lini serang, sejak awal Piala Dunia ini, berkat kuartet Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, dan Bradley Barcola.

Timnas Prancis mengumpulkan 9 poin di babak penyisihan grup dengan mengalahkan Senegal (3-1), Irak (3-0), dan Norwegia (4-1), lalu melaju ke babak 32 besar setelah mengalahkan Swedia (3-0).

Kini, timnas Prancis bersiap menghadapi babak 16 besar pada Minggu dini hari mendatang, melawan Paraguay yang menyingkirkan Jerman melalui adu penalti.

Wright menilai timnas Argentina merupakan ancaman terbesar bagi Prancis, dengan mengatakan: “Untuk mengalahkan Prancis, dibutuhkan tim seperti Argentina mengingat sifat juang mereka yang tinggi.”

Prancis pernah berhadapan dengan Argentina di final Piala Dunia 2022 di Qatar, dan rekan-rekan Lionel Messi berhasil menang melalui adu penalti serta meraih gelar juara dunia.

Namun, menurut surat kabar Inggris “Metro”, Wright tidak melihat adanya tanda-tanda bahwa sikap egois dapat menghambat kampanye Prancis; sebaliknya, ia hanya melihat “kekompakan” dan “keterikatan” di antara para bintang skuad asuhan pelatih Didier Deschamps.

Ia menambahkan: “Mereka tampak kompak karena Anda bisa melihat bahwa jika ada (keretakan internal), Mbappé dan Dembélé lah yang akan menjadi penyebabnya, tetapi mereka tampak sangat kompak.”

Dia melanjutkan: “Olisé juga, seperti yang Anda tahu, seolah-olah Anda melihat seorang pemain yang secara jelas diberi tahu oleh pelatih: ‘Kapan pun dia menginginkan bola, berikan padanya’.”

Mantan penyerang Arsenal itu melanjutkan: “Apakah kalian mendengar para pemain? Saya rasa Tchouaméni sedang berbicara tentang pelatih dan apa yang telah dilaluinya, serta bagaimana mereka tahu bahwa ini adalah turnamen terakhirnya dan mereka ingin memastikan bahwa mereka melakukannya untuknya.”