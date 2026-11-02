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LASK vs. Slovan Bratislava: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Raiffeisen Arena

Pertandingan antara LASK dan Slovan Bratislava dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

Saksikan LASK vs. Slovan Bratislava secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara LASK dan Slovan Bratislava dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Live streaming tersedia langsung melalui DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan LASK dan Slovan Bratislava?

LASK memasuki duel ini dengan catatan empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga teranyar, mereka menang 2-1 di kandang atas WSG Tirol di Bundesliga Austria. Hasil 5-4 melawan Ried di ajang piala menjadi sorotan karena menunjukkan kekuatan serangan sekaligus mengisyaratkan kerentanan lini pertahanan tim asal Linz tersebut. Di Liga Champions, LASK terakhir kali meraih kemenangan tandang 3-2 atas Sporting CP. Secara keseluruhan, LASK mencetak 14 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Slovan Bratislava juga mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Kekalahan 4-0 dari AS Roma di Liga Champions menjadi satu-satunya kemunduran; sejak itu, Slovan memenangi dua pertandingan liga berturut-turut, terakhir dengan skor 2-1 di markas Zeleziarne Podbrezova. Hasil 2-2 melawan Dukla Banska Bystrica merupakan satu-satunya laga liga ketika mereka kehilangan poin. Slovan mencetak sebelas gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan terakhir.

LASK vs. Slovan Bratislava: Susunan pemain

LASK vs. Slovan Bratislava: Performa

LASK vs. Slovan Bratislava: Rekor pertemuan

LASK vs. Slovan Bratislava: Klasemen