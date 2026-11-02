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Champions League
team-logoLASK
Raiffeisen Arena
team-logoSlovan Bratislava
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LASK vs. Slovan Bratislava hari ini: Siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

LASK vs Slovan Bratislava
LASK
Slovan Bratislava
Champions League

Di Liga Champions, LASK menghadapi Slovan Bratislava. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan tersebut secara langsung di televisi dan live streaming hari ini?

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LASK vs. Slovan Bratislava: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Raiffeisen Arena

Pertandingan antara LASK dan Slovan Bratislava dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

Saksikan LASK vs. Slovan Bratislava secara langsung hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara LASK dan Slovan Bratislava dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Live streaming tersedia langsung melalui DAZN.

Sorotan pekan ini: Apa yang terjadi dengan LASK dan Slovan Bratislava?

LASK memasuki duel ini dengan catatan empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Pada laga teranyar, mereka menang 2-1 di kandang atas WSG Tirol di Bundesliga Austria. Hasil 5-4 melawan Ried di ajang piala menjadi sorotan karena menunjukkan kekuatan serangan sekaligus mengisyaratkan kerentanan lini pertahanan tim asal Linz tersebut. Di Liga Champions, LASK terakhir kali meraih kemenangan tandang 3-2 atas Sporting CP. Secara keseluruhan, LASK mencetak 14 gol dan kebobolan sembilan kali dalam lima pertandingan tersebut.

Slovan Bratislava juga mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Kekalahan 4-0 dari AS Roma di Liga Champions menjadi satu-satunya kemunduran; sejak itu, Slovan memenangi dua pertandingan liga berturut-turut, terakhir dengan skor 2-1 di markas Zeleziarne Podbrezova. Hasil 2-2 melawan Dukla Banska Bystrica merupakan satu-satunya laga liga ketika mereka kehilangan poin. Slovan mencetak sebelas gol dan kebobolan delapan kali dalam lima pertandingan terakhir.

LAS

LAS - Performa

LUS
M0-4
SCP
M2-3
SAL
K1-3
RIE
M5-4
WSG
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SBR

SBR - Performa

TRN
M0-3
ROM
K4-0
BBY
S2-2
TRE
M0-2
POD
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

LASK vs. Slovan Bratislava: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain LASK vs Slovan Bratislava

3-4-1-2
LASK crest
LASK
LAS
Formasi
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthJ. TornichJ. TornichA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaK. JoergensenK. JoergensenK. DanekK. DanekR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathC. LangC. LangS. KalajdzicS. KalajdzicD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanK. WimmerK. WimmerK. BajricK. BajricS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanR. IbrahimR. IbrahimA. SporarA. Sporar
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-4-1-2
LASK

Susunan Pemain Utama

Slovan Bratislava

Manajer

  • D. Kuehbauer
  • Y. Toure

LASK vs. Slovan Bratislava: Performa

LAS

LAS - Performa

LUS
M0-4
SCP
M2-3
SAL
K1-3
RIE
M5-4
WSG
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SBR

SBR - Performa

TRN
M0-3
ROM
K4-0
BBY
S2-2
TRE
M0-2
POD
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

LASK vs. Slovan Bratislava: Rekor pertemuan

LASK vs. Slovan Bratislava: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
S
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
9
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
M
M
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
15
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
M
S
18
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
20
InterInterINT
310256-13
M
K
K
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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