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Champions League
team-logoLASK
Raiffeisen Arena
team-logoSlovan Bratislava
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LASK vs. Slovan Bratislava hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

LASK vs Slovan Bratislava
LASK
Slovan Bratislava
Champions League

Di Liga Champions, LASK menghadapi Slovan Bratislava. Namun, siapa yang menayangkan pertandingan itu secara langsung di televisi dan lewat live streaming hari ini?

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LASK vs Slovan Bratislava: Waktu kick-off

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Champions League - Pekan 4
Raiffeisen Arena

Pertandingan antara LASK dan Slovan Bratislava dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

LASK vs Slovan Bratislava hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara LASK dan Slovan Bratislava dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Live streaming tersedia langsung melalui DAZN.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah LASK dan Slovan Bratislava?

LASK menghadapi laga ini dengan catatan empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam penampilan terbarunya, mereka menang 2-1 di kandang atas WSG Tirol di Bundesliga Austria. Yang paling mencolok adalah kemenangan 5-4 atas Ried di ajang piala, yang menunjukkan kekuatan serangan LASK, tetapi juga kerentanan lini pertahanan tim asal Linz itu. Di Liga Champions, mereka terakhir kali menang 3-2 di kandang Sporting CP. Secara keseluruhan, LASK mencetak 14 gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Slovan Bratislava juga mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil 4-0 melawan AS Roma di Liga Champions menjadi satu-satunya kemunduran. Sejak itu, Slovan memenangi dua pertandingan liga secara beruntun, terakhir dengan skor 2-1 di kandang Zeleziarne Podbrezova. Hasil imbang 2-2 melawan Dukla Banska Bystrica merupakan satu-satunya kesempatan mereka kehilangan poin di liga. Slovan mencetak sebelas gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan terakhir.

LAS

LAS - Performa

LUS
M0-4
SCP
M2-3
SAL
K1-3
RIE
M5-4
WSG
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SBR

SBR - Performa

TRN
M0-3
ROM
K4-0
BBY
S2-2
TRE
M0-2
POD
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

LASK vs Slovan Bratislava: Susunan pemain

Susunan Pemain LASK vs Slovan Bratislava

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
Formasi
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-3-3
L. JungwirthL. JungwirthJ. TornichJ. TornichA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaK. JoergensenK. JoergensenY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathR. LjubicicR. LjubicicM. BogardeM. BogardeM. UsorM. UsorS. AdeniranS. AdeniranA. PopovicA. PopovicS. KozlovskyS. KozlovskyS. CamaraS. CamaraK. WimmerK. WimmerS. MarkovicS. MarkovicC. BlackmanC. BlackmanC. MartinezC. MartinezA. MustaficA. MustaficA. SporarA. SporarS. CamaraS. CamaraA. MarosA. Maros
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-5-2
LASK

Susunan Pemain Utama

Slovan Bratislava

Pemain Pengganti

Manajer

  • D. Kuehbauer
  • Y. Toure
LASK

Cedera dan Larangan Bermain

Slovan Bratislava

LASK vs Slovan Bratislava: Performa

LAS

LAS - Performa

LUS
M0-4
SCP
M2-3
SAL
K1-3
RIE
M5-4
WSG
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
SBR

SBR - Performa

TRN
M0-3
ROM
K4-0
BBY
S2-2
TRE
M0-2
POD
M1-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

LASK vs Slovan Bratislava: Rekor pertemuan

LASK vs Slovan Bratislava: Klasemen

#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
M
M
M
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
M
M
M
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
M
M
M
5
Sporting CPSporting CPSCP
430184+49
M
K
M
M
6
Real BetisReal BetisBET
330074+39
M
M
M
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
S
M
M
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
421174+37
K
S
M
M
9
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
M
M
10
ComoComoCOM
3201105+56
M
K
M
11
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
M
K
M
12
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
M
M
K
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
M
K
M
14
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
M
M
K
K
15
Bayern MunichBayern MunichFCB
3120105+55
S
S
M
16
RomaRomaROM
311185+34
M
K
S
17
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
S
M
K
18
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
K
K
M
S
19
PSVPSVPSV
31112204
M
K
S
20
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
M
K
21
InterInterINT
310256-13
M
K
K
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
K
K
M
23
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
M
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
M
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
M
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
M
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
M
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
M
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
M
30
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
M
K
31
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
S
K
S
32
Slavia PrahaSlavia PrahaSLP
301247-31
S
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
S
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
Lolos ke 16 besar

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