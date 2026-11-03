Ingin mengakses layanan streaming yang biasa Anda gunakan dengan keamanan lebih tinggi, atau dari wilayah lain di dunia yang mungkin menerapkan pembatasan geografis? Di sinilah Virtual Private Network (VPN) sangat berguna.

Dapatkan VPN yang andal. Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet).

Pilih penyedia VPN tepercaya dan unduh aplikasinya ke perangkat Anda (PC, ponsel, tablet). Pilih lokasi server. Pilih server VPN di negara tempat pertandingan disiarkan secara resmi.

Hubungkan ke server. Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP).

Aktifkan VPN dan hubungkan ke server yang dipilih untuk mengubah lokasi digital Anda (alamat IP). Kunjungi penyiar resmi. Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar.

Buka situs web atau aplikasi streaming resmi milik penyiar olahraga yang memegang hak siar. Daftar dan temukan tayangannya. Buat akun atau masuk ke akun Anda di layanan penyiar resmi untuk mendapatkan akses penuh dan menikmati pertandingan!

Lewati pembatasan geografis regional secara instan dan tonton siaran langsung sepak bola dari seluruh dunia di platform streaming favorit Anda Nonton bola di mana saja

{{

LASK vs Slovan Bratislava: Waktu kick-off

Champions League - Pekan 4 3 Nov 2026 - 15.00 Raiffeisen Arena

Pertandingan antara LASK dan Slovan Bratislava dimulai pada 3 November 2026 pukul 21.00.

LASK vs Slovan Bratislava hari ini: Siapa yang menyiarkan di TV dan live streaming?

Pertandingan Liga Champions antara LASK dan Slovan Bratislava dapat disaksikan secara langsung di DAZN. Live streaming tersedia langsung melalui DAZN.

Sorotan pekan ini: Bagaimana kiprah LASK dan Slovan Bratislava?

LASK menghadapi laga ini dengan catatan empat kemenangan dan satu kekalahan dari lima pertandingan kompetitif terakhir. Dalam penampilan terbarunya, mereka menang 2-1 di kandang atas WSG Tirol di Bundesliga Austria. Yang paling mencolok adalah kemenangan 5-4 atas Ried di ajang piala, yang menunjukkan kekuatan serangan LASK, tetapi juga kerentanan lini pertahanan tim asal Linz itu. Di Liga Champions, mereka terakhir kali menang 3-2 di kandang Sporting CP. Secara keseluruhan, LASK mencetak 14 gol dan kebobolan sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut.

Slovan Bratislava juga mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Hasil 4-0 melawan AS Roma di Liga Champions menjadi satu-satunya kemunduran. Sejak itu, Slovan memenangi dua pertandingan liga secara beruntun, terakhir dengan skor 2-1 di kandang Zeleziarne Podbrezova. Hasil imbang 2-2 melawan Dukla Banska Bystrica merupakan satu-satunya kesempatan mereka kehilangan poin di liga. Slovan mencetak sebelas gol dan kebobolan delapan gol dalam lima pertandingan terakhir.

LASK vs Slovan Bratislava: Susunan pemain

LASK vs Slovan Bratislava: Performa

LASK vs Slovan Bratislava: Rekor pertemuan

LASK vs Slovan Bratislava: Klasemen