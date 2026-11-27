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Paris Saint-Germain masih terus didera masalah cedera setelah klub Prancis itu, Jumat ini, mengumumkan bek sayap asal Portugal Nuno Mendes absen dalam laga kontra Lorient yang dijadwalkan berlangsung Sabtu. Kabar ini menjadi pukulan baru bagi tim yang sudah kehilangan sejumlah pemain intinya.

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Mendes pun menambah daftar pemain cedera yang di dalamnya terdapat pemain asal Georgia Khvicha Kvaratskhelia , pemain Prancis Désiré Doué, serta Alessandro Longoni. Dalam pernyataan resmi, klub menjelaskan bahwa sang pemain mengalami ketegangan otot di paha kiri dan saat ini menjalani program pemulihan individu sebagai langkah pencegahan.

Meski dipastikan absen saat menghadapi Lorient, kabar mengenai kondisi bek sayap Portugal itu terbilang melegakan. Ia tidak mengalami cedera serius, dan tim medis memilih menjauhkannya dari latihan bersama sebagai langkah pencegahan setelah ia berlatih sendiri pada Jumat pagi.

Mendes diperkirakan kembali berlatih bersama rekan-rekannya pekan depan, sebelum laga melawan Toulouse di Ligue 1. Jika pemulihannya belum tuntas pada saat itu, ia kemungkinan baru akan kembali saat menghadapi Aston Villa di Liga Champions pada Selasa, 8 Desember.

Musim ini, Mendes telah tampil dalam 9 pertandingan di semua kompetisi bersama Paris Saint-Germain dan belum mencatatkan kontribusi gol.

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Di sisi lain, Paris Saint-Germain juga mengungkapkan perkembangan terbaru kondisi Kvaratskhelia dan Doué. Pemain asal Georgia itu masih menjalani protokol perawatannya, sementara pemain Prancis tersebut bersiap menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan setelah mengalami robekan ligamen krusiatum lutut.

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Absennya kedua pemain itu menjadi pukulan telak bagi lini serang tim asal ibu kota Prancis tersebut, terlebih cedera mereka akan membuat keduanya menepi dalam waktu lama. Situasi ini membuka kemungkinan klub bergerak merekrut pemain sayap baru pada bursa transfer musim dingin mendatang untuk menambal kekurangan opsi di lini depan.

Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, berbicara tentang kemungkinan memainkan dua bek sayap, Mendes dan Achraf Hakimi, di posisi menyerang untuk menutup lubang akibat absennya sejumlah pemain. Ia menegaskan bahwa staf kepelatihan sedang mencari solusi dari dalam skuad yang ada saat ini.

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Menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan kedua bek sayap itu bermain lebih ke depan di posisi menyerang, pelatih asal Spanyol itu mengatakan, seperti dikutip harian "Mundo Deportivo": "Nuno Mendes pernah bermain sebagai pemain sayap, dan Achraf Hakimi sebagian besar waktu juga menjalankan peran menyerang."

Ia menambahkan: "Kami selalu berusaha mengembangkan tim tanpa perlu merekrut pemain, karena kami belum memasuki bursa transfer musim dingin."

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Enrique menegaskan keyakinannya terhadap kemampuan para pemainnya dalam menghadapi situasi saat ini. "Kami adalah staf kepelatihan yang berusaha menemukan solusi. Mungkin Anda punya keraguan, tetapi kami tahu para pemain mampu menghadapi situasi seperti ini, dan merekalah yang akan memberikan jawaban apakah solusi tersebut berhasil atau tidak," ujarnya.

Paris Saint-Germain saat ini memuncaki klasemen Ligue 1, unggul tiga poin atas Paris FC yang tampil mengesankan di bawah arahan pelatih Liam Rosenior.