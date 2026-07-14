Gelandang asal Jerman Toni Kroos, mantan legenda Real Madrid, membela pelatih Thomas Tuchel dan bintang tim Jude Bellingham dalam kontroversi yang muncul setelah kemenangan Inggris atas Norwegia di perempat final Piala Dunia, dengan menegaskan bahwa situasi tersebut telah dibesar-besarkan oleh media.

Dalam sebuah video yang diunggahnya melalui aplikasi “TikTok” sebagai bagian dari programnya “Kroos & Kroos: Piala Dunia di Bawah Mikroskop”, Kroos mengatakan, “Siapa yang berhak mengatakan apa yang tidak berhasil jika bukan sang pelatih? Terutama ketika dia baru saja menghabiskan dua menit untuk berbicara tentang mentalitas luar biasa tim ini.”

Mantan pemain timnas Jerman itu menambahkan: “Tuchel benar sekali ketika mengatakan bahwa mereka tidak bermain dengan baik. Sekarang kalian akan menghadapi Argentina, lalu Spanyol, atau Prancis. Kalian tidak akan menang dua kali lagi hanya dengan keberuntungan, atau mentalitas saja. Kalian memiliki pelatih yang tahu cara mengelola pertandingan sistem gugur; dia telah membuktikannya berulang kali di sepak bola klub.”

Tuchel sempat memicu kontroversi besar dengan pernyataannya setelah pertandingan: “Saya tidak puas dengan penampilan para pemain. Kami membuat segalanya menjadi sangat sulit bagi diri kami sendiri,” yang mendorong Bellingham untuk menanggapi secara terbuka: “Mungkin dia tidak tahu bagaimana rasanya bermain dalam kondisi seperti ini melawan Haaland, Odegaard, Nosa, dan Sorloth.”

Namun, Kroos membela reaksi bintang Real Madrid tersebut dengan mengatakan: “Saya sudah beberapa kali ke Miami; kelembapannya tak tertahankan. Saat Anda bermain selama 120 menit di sana, Anda tidak ingin mendengar apa pun selain bahwa Anda bermain sangat buruk, terutama jika lolos ke babak berikutnya. Itulah mengapa Anda merasa sedikit kesal.”

Kroos menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa tidak ada perselisihan yang sesungguhnya: “Saya rasa situasi ini telah dibesar-besarkan; saya tidak berpikir ada perbedaan pendapat yang nyata. Saya mendengar pernyataan dari para pemain yang secara terbuka memuji pidato Tuchel.”

Sementara itu, Bellingham memposting di akun “Instagram”-nya yang diikuti oleh 46,8 juta pengguna: “Kami masih dalam kompetisi. Sekarang, babak semifinal. Mari kita percaya!”, sebagai pesan motivasi menjelang pertandingan melawan Argentina yang dinantikan.