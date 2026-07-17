Kontroversi soal representasi merambah Eropa... UEFA mengambil sikap terkait intervensi VAR

Uni Sepak Bola Eropa (UEFA) telah mengeluarkan pedoman tegas bagi wasit VAR, yang mewajibkan mereka untuk tidak memasukkan kasus akting dan simulasi (“diving”) ke dalam kategori “kesalahan identifikasi pemain”, sebuah langkah kontroversial yang diterapkan selama putaran final Piala Dunia 2026.

Dewan Federasi Sepak Bola Internasional (IFAB) sebelumnya telah melakukan revisi terhadap protokol teknologi video yang mulai berlaku musim panas ini; sehingga wasit VAR kini dapat campur tangan untuk mengubah kartu kuning atau merah jika wasit lapangan keliru dalam menentukan pemain dari tim mana yang benar-benar melakukan pelanggaran.

Krisis pun meletus setelah ketentuan ini diterapkan dua kali di Piala Dunia; yang pertama ketika kartu kuning yang semula diberikan kepada bek Amerika Serikat, Tim Ream, dibatalkan dan dialihkan kepada penyerang Paraguay, Miguel Almirón, atas tuduhan akting.

Sedangkan kasus yang paling kontroversial adalah pengusiran penyerang Swiss, Breel Embolo, pada menit ke-72 dalam pertandingan perempat final melawan Argentina; di mana pemain Argentina, Leandro Paredes, mendapat peringatan karena tekel yang ceroboh, namun tayangan ulang menunjukkan bahwa justru Embolo yang sengaja melakukan kontak. Karena ia sudah memiliki peringatan sebelumnya, ia pun diberi kartu kuning kedua yang berujung pada kartu merah, yang mengubah jalannya pertandingan yang dimenangkan Argentina (3-1) setelah perpanjangan waktu.

Meskipun keputusan terhadap Almirón dan Embolo disambut baik oleh banyak penonton karena keinginan semua pihak untuk memberantas fenomena “diving”, namun jaringan “BBC Sport” menghubungi pejabat dari beberapa liga domestik yang menegaskan bahwa penggunaan klausul “kesalahan identifikasi” untuk menghukum akting tidak pernah dibahas sebelumnya, dan hal ini menjadi kejutan total bagi mereka.

Asosiasi-asosiasi lokal tersebut mengungkapkan kekhawatiran yang sangat besar bahwa interpretasi ini akan menyebabkan “kekacauan besar-besaran” di tingkat klub, karena setiap kartu kuning akan dapat ditinjau ulang dengan dalih akting. Mereka juga mengkritik munculnya “sistem standar ganda” yang hanya mengizinkan peninjauan atas tindakan simulasi jika kartu kuning telah dikeluarkan, sementara VAR tidak akan campur tangan jika sebuah tim mencetak gol dari tendangan bebas yang berasal dari simulasi jelas yang tidak mendapat peringatan bagi pemainnya, yang akan menimbulkan kontroversi wasit yang lebih besar.

Oleh karena itu, UEFA telah menginstruksikan wasitnya selama pertandingan babak kualifikasi kompetisi Eropa pekan ini, agar penggunaan aturan baru ini dibatasi hanya pada kasus-kasus individual yang jelas terkait kesalahan identifikasi pemain (seperti memberikan peringatan kepada pemain yang salah alih-alih rekan setimnya).

UEFA berpendapat bahwa “kesalahan identifikasi” adalah keputusan digital dan tegas yang tidak memerlukan wasit untuk memeriksa layar, sementara perubahan dari penghitungan pelanggaran menjadi hukuman terhadap pemain karena akting merupakan keputusan “diskresioner dan tidak jelas” yang dalam kasus Almirón dan Embolo memerlukan pemeriksaan layar, oleh karena itu, “UEFA” tidak menganggap akting sebagai kesalahan identifikasi.

Namun demikian, UEFA menjelaskan bahwa VAR tetap memiliki kewenangan untuk menghukum akting dalam kasus-kasus tertentu lainnya; seperti jika hal tersebut menyebabkan kartu merah langsung yang salah, atau penetapan tendangan penalti yang tidak tepat, atau jika mengakibatkan pemberian kartu kuning kedua yang salah yang berujung pada pengusiran.

Dalam konteks terkait, “UEFA” dengan tegas menolak untuk mengadopsi aturan Piala Dunia lainnya yang mengharuskan pengusiran pemain yang menutup mulut mereka dengan tangan saat berselisih dengan wasit atau lawan, yaitu aturan yang menyebabkan pengusiran Almirón dan pemain Ekuador Piero Hincapie di Piala Dunia.