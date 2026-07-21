Kontrak hingga 2031.. Raksasa Inggris capai kesepakatan dengan Ayoub Bouaddi

Sebuah raksasa Inggris telah masuk dalam negosiasi kuat dengan klub Prancis, Lille, untuk merampungkan kesepakatan dengan pemain Maroko Ayoub Bouaddi, salah satu bakat muda paling menonjol dalam sepak bola Eropa.

Menurut yang diungkapkan jurnalis Italia yang mengkhususkan diri di bursa transfer, Nicolo Schira, melalui akunnya di platform X, Bouaddi dan Manchester City telah sepakat untuk menandatangani kontrak yang berlaku hingga tahun 2031, di saat manajemen klub Inggris tersebut mengintensifkan negosiasinya dengan Lille untuk mencapai kesepakatan terkait kepindahan sang pemain.

Jurnalis Italia itu menyebutkan bahwa Manchester City bergerak dengan gencar untuk merampungkan transfer ini lebih awal, dalam upaya mengungguli dua klub besar Eropa lainnya yang menunjukkan minat untuk merekrut pemain Maroko tersebut.

Manchester City melihat Bouaddi sebagai proyek bintang masa depan, dan karena itulah klub berupaya bergerak lebih awal untuk merampungkan kesepakatan, sebelum persaingan untuk mendapatkan jasa pemain yang menyita perhatian selama periode terakhir ini semakin meningkat, berkat penampilannya bersama Lille, lalu bersama timnas Maroko di Piala Dunia 2026, khususnya dalam laga melawan Brasil di mana ia tampil luar biasa.

Pergerakan Manchester City ini menegaskan meningkatnya minat terhadap bakat-bakat muda Maroko di lapangan-lapangan Eropa, setelah Bouaddi menjadi salah satu nama yang mendapatkan sorotan luas dari klub-klub besar di benua tersebut.

Jika Manchester City mencapai kesepakatan final dengan Lille, Bouaddi akan berada di depan langkah besar dalam kariernya, dengan pindah ke salah satu klub terbesar di Eropa, dalam sebuah transfer yang mungkin menandai awal fase baru dalam perjalanan profesionalnya.

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