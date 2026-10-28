Ibrahim Maza, pemain Bayer Leverkusen dan timnas Aljazair, tidak akan pindah ke Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim dingin mendatang, meski menampilkan performa impresif bersama klub Jermannya dan menjadi incaran sejumlah klub yang ingin mendapatkan jasanya.

Menurut informasi jaringan "RMC Sport" asal Prancis, Paris Saint-Germain tidak berniat mengajukan tawaran untuk merekrut pemain Aljazair tersebut pada Januari mendatang, karena tidak ada niat di dalam klub untuk bergerak merekrutnya saat ini.

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Hal ini terjadi meski ada cedera serius yang dialami Khvicha Kvaratskhelia, yang memunculkan pertanyaan soal kemungkinan berubahnya rencana klub asal Paris itu di bursa transfer musim dingin.

Luis Enrique, direktur teknik Paris Saint-Germain, sebelumnya telah menampik bahwa cedera winger asal Georgia itu akan mendorong klub untuk merekrut pemain-pemain baru, dengan menegaskan sebelum laga menghadapi Olympique Lyon pada pekan kedelapan Liga Prancis, yang berakhir dengan kemenangan timnya 2-0, bahwa tim mampu menangani absennya dua atau tiga pemain penting.

Pelatih asal Spanyol itu berkata: "Tidak ada cedera yang membenarkan perlunya merekrut pemain-pemain baru. Saya sudah mengatakan di awal musim bahwa kami bisa menanggung cedera dan absennya dua atau tiga pemain penting."

Ia menambahkan: "Namun jelas bahwa kami tetap waspada terhadap setiap peluang untuk merekrut pemain baru jika kami melihat bahwa kami benar-benar membutuhkannya. Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk selalu memantau peluang yang tersedia selama periode transfer."

Opsi Gharbi

Menurut laporan tersebut, Paris Saint-Germain mengandalkan Mika Godts, yang mencetak gol pertamanya bersama tim pada Senin melawan Olympique Lyon, di tengah tidak adanya arah yang jelas untuk merekrut pemain menyerang guna menutupi absennya Kvaratskhelia.

Maza menjalani awal musim yang impresif bersama Bayer Leverkusen, dengan mencetak tiga gol dan menyumbang tiga assist dalam 10 pertandingan, tetapi ketajaman ini tidak akan cukup untuk mendorong klub Prancis itu bergerak merekrutnya pada Januari.

Laporan itu menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain mungkin akan mempertimbangkan merekrut pemain muda, yang memiliki potensi besar dan tidak memiliki valuasi tinggi di bursa transfer, jika memutuskan memperkuat skuadnya selama musim dingin, tanpa harus berarti membidik posisi menyerang.

Di sisi lain, jaringan "Sky - Jerman" menyebutkan bahwa ketertarikan Paris terhadap Maza melampaui sekadar spekulasi, seraya mengisyaratkan bahwa klub Prancis itu "menunjukkan ketertarikan yang nyata" terhadap pemain berusia 20 tahun tersebut, dan bahwa lingkaran terdekatnya mengetahui ketertarikan ini.