Pelatih FCB itu harus menahan nyeri hebat pada pinggul saat pertandingan Bundesliga melawan RB Leipzig pada Sabtu. Ia juga terserang infeksi virus. Kombinasi itu memaksa Kompany duduk di bangku cadangan hampir sepanjang pertandingan. Sebagai gantinya, asisten pelatih Aaron Danks hampir sepenuhnya mengambil alih tugas memberi instruksi dari pinggir lapangan.

Harian Bild kini mengungkap informasi lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan pelatih asal Belgia itu. Pada Senin, Kompany bahkan tetap berada di rumah dan tidak mengikuti latihan tertutup. Selain Danks, tugasnya diwakili oleh para asistennya, Rene Maric, Floribert N’Galula, dan Daniel Fradley.

Pada Senin, Kompany menjalani pemeriksaan oleh tim dokter yang dipimpin dokter penyakit dalam tim, Prof. Dr. Roland Schmidt. Penyakitnya tidak dianggap enteng di lingkungan klub karena pria berusia 40 tahun itu begitu lemas pada periode sekitar pertandingan melawan Leipzig. Ia memang memberikan arahan di ruang ganti, tetapi dilaporkan berbaring di sofa di Allianz Arena, baik saat jeda maupun setelah peluit akhir.

FC Bayern: Mengapa pinggul Vincent Kompany nyeri?

Menurut tz masalah pinggul itu berkaitan dengan flu yang menyebabkan gangguan pada jaringan parut lama. Karena itu, saat berjalan dari lorong stadion menuju lapangan Allianz Arena untuk pertandingan melawan Leipzig, ia tampak kesulitan menaiki tangga.

Pertandingan berikutnya FCB Champions League 15.00 ARS

Seusai pertandingan, Kompany juga melewatkan sesi wawancara yang biasa digelar dan mengutus para petinggi klub, termasuk Max Eberl, untuk menemuinya. "Dia sedang berbaring di ruang pelatih," kata anggota dewan direksi bidang olahraga itu kepada Sky . Pada kesempatan lain, ia menegaskan, "Kondisinya benar-benar tidak baik." Sementara itu, Joshua Kimmich mengaku tidak tahu. "Dia kenapa? Saya sama sekali tidak tahu," katanya sebelum bercanda, "Saya rasa dia tidak mau bertemu kalian."

Meski demikian, Eberl optimistis Kompany akan kembali bugar untuk pertandingan penting melawan Arsenal di Liga Champions. "Kami yakin itu tidak akan menjadi masalah untuk Rabu." Namun, ia mengakui, "Saya belum bisa mengatakan peran apa yang akan ia jalankan."

Getty Images

Fit untuk menghadapi FC Arsenal? Kondisi terkini Vincent Kompany

Menurut laporan Bild, sehari sebelum duel melawan finalis musim lalu itu, para petinggi FCB masih yakin Kompany dapat mendampingi timnya. Salah satu tanda positifnya, ia dilaporkan sudah kembali ke Säbener Straße pada Minggu untuk melakukan persiapan.

Pada Selasa, Kompany juga ingin tetap memimpin sesi latihan terakhir. Keputusan akhir mengenai apakah ia siap menghadapi Arsenal kemungkinan akan diambil saat konferensi pers pukul 16.00.







