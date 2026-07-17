Konate tentang rahasia keunggulan Spanyol: Tanyakan saja kepada pelatih

Tim nasional Prancis harus menelan pil pahit tersingkir di ambang final Piala Dunia 2026, setelah kalah dari tim Spanyol yang menunjukkan keunggulan mutlak dengan skor (0-2) di semifinal, sehingga “La Roja” menghancurkan impian Les Bleus secara dramatis.

Beberapa hari setelah kejutan tersebut, bek Ibrahima Konaté memberikan analisis yang sangat realistis mengenai penyebab kekalahan, tingkat taktik lawan yang memukau, serta besarnya tekanan dan ekspektasi yang membebani tim Prancis.

Kegagalan lolos dari babak semifinal masih membayangi kamp tim runner-up Piala Dunia; Setelah Spanyol unggul di semua aspek permainan, pasukan pelatih Didier Deschamps harus menyadari berakhirnya mimpi meraih bintang ketiga secara mendadak, meskipun mereka memasuki turnamen sebagai kandidat terkuat untuk merebut gelar, hingga ambisi mereka terhenti oleh tembok pertahanan Spanyol yang kokoh dan tak kenal ampun.

Dalam konferensi pers yang diadakan hari Jumat ini menjelang pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat melawan Inggris, bek baru Real Madrid—yang baru bergabung beberapa minggu lalu—tidak menyembunyikan kepahitan yang dirasakannya. Menurut laporan situs “Foot Mercato”, ia mengatakan: “Sangat sulit menerima kekalahan ini; kami memikirkannya setiap hari sejak peluit akhir dibunyikan. Ada rasa penyesalan, dan ini sangat menyakitkan… Namun, setelah menjalani dua pengalaman di Piala Dunia—kalah di final dan semifinal—saya bisa mengatakan bahwa kekalahan ini kurang menyakitkan dibandingkan yang sebelumnya, tapi tetap saja menyakitkan.”

Konaté menambahkan saat menanggapi tekanan dari suporter: “Kami melihat apa yang dikatakan di Prancis; ada yang menganggap kami sebagai juara dunia bahkan sebelum kami bermain. Ini pukulan yang nyata, tapi itulah bagian dari sepak bola, dan kami akan bangkit kembali.”

Konaté, yang hanya duduk di bangku cadangan selama Piala Dunia ini, menyinggung keunggulan telak timnas Spanyol yang meraih kemenangan ketiganya berturut-turut atas Prancis di ajang-ajang besar, dan menyatakan: “Menerima tiga kekalahan berturut-turut memang menyakitkan, dan sebagai profesional, kami tidak bisa menerimanya begitu saja. Di Euro 2024 mereka memang lebih baik dari kami, tapi kami masih punya peluang, dan di Liga Bangsa-Bangsa, tim mereka bahkan lebih baik daripada yang kami hadapi beberapa hari lalu; di mana Lamine Yamal dan Nico Williams tampil 100% maksimal.”

Bek Les Bleus itu melanjutkan analisisnya mengenai pertandingan terakhir: “Pada pertandingan terakhir, mereka jelas lebih baik dari kami. Apa penyebabnya? Anda harus bertanya kepada pelatih mengenai hal itu, karena kami tertinggal dalam beberapa aspek. Tentu saja, sebagai pemain cadangan, mudah untuk berbicara dan memberikan penilaian, tetapi kami harus belajar dan memahami mengapa strategi kami tidak berhasil. Kami menghadapi tim Spanyol yang lebih baik dari kami; mereka tidak mengungguli kami secara mental, dan kami mengabaikan apa yang dikatakan di luar lapangan. Hanya satu pemain dari mereka yang berbicara dan berhasil menantang (sambil tertawa), tapi ini bukan akhir dari perjalanan kami, dan kami pasti akan menghadapi mereka lagi.”

Di akhir pernyataannya, bek Prancis itu berupaya meluruskan ekspektasi yang terlalu tinggi menjelang turnamen ini, dengan menilai bahwa penilaian Prancis sebagai favorit utama merupakan analisis yang kurang objektif.

Konaté menjelaskan, “Bagi para penggemar di seluruh dunia, kami adalah favorit utama berdasarkan sejarah dan bakat individu yang kami miliki; publik percaya bahwa Prancis mampu membentuk dua atau tiga tim dan bersaing dengan mereka di Piala Dunia. Namun, turnamen ditentukan oleh semangat tim dan detail individu secara bersamaan. Kekalahan dari Spanyol bukanlah kegagalan biasa, karena mereka adalah juara Eropa yang sesungguhnya. Saya tidak tahu mengapa orang-orang begitu yakin bahwa kami pasti akan memenangkan Piala Dunia, karena perjalanan ini menuntut kami melewati banyak tahapan yang rumit.”