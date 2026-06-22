Cuaca di Milan saat itu dingin, kabut tebal menyelimuti kota setiap hari, dan “Penitina”, lapangan latihan Inter Milan, tertutup salju, namun Felipe Scolari, pelatih tim nasional Brasil, secara rutin mengunjungi para pemain yang keikutsertaannya di Piala Dunia 2022 di Korea dan Jepang belum pasti.

Di antara para pemain tersebut, yang paling menonjol adalah Ronaldo "The Phenomenon", yang sedang memulihkan diri dari operasi kedua pada tendon patela, kondisinya belum prima, dan hubungannya dengan pelatih Inter, Hector Cooper, sangat tegang.

Scolari bersikap jujur saat tiba di apartemen Ronaldo di dekat San Siro, dan berkata kepadanya: “Cooper memberi tahu kami bahwa kamu tidak akan pulih, dan bahwa kamu tidak berlatih.” Percakapan itu sangat sulit, hingga Ronaldo meneteskan air mata.

Scolari yakin bahwa jika ia berhasil membawa Ronaldo kembali ke tim nasional, hal itu akan menjadi tambahan yang berharga, tidak hanya karena kontribusinya di lapangan, tetapi juga di ruang ganti. Ronaldo telah memenangkan segalanya, dan ia juga merupakan sosok yang disukai.

Ronaldo meminta kesempatan, dan mengatakan bahwa ia akan berbicara dengan Moratti (ketua Inter saat itu) mengenai pergi ke Brasil untuk menjalani pemulihan di sana, karena ia ingin ikut serta dalam Piala Dunia.

Presiden Inter Milan setuju untuk mengizinkan Ronaldo pergi ke Rio de Janeiro guna berlatih bersama Nelton Petroni, fisioterapis tepercaya, dan kelanjutan ceritanya sudah diketahui: Ronaldo memimpin Brasil meraih gelar Piala Dunia untuk kelima kalinya dan menjadi top skor turnamen tersebut.

24 tahun kemudian, Carlo Ancelotti, pelatih Brasil, berupaya menciptakan dampak yang sama seperti yang dicapai Ronaldo bersama Neymar.

Inilah yang diimpikan Neymar sendiri bersama timnas negaranya; saat menghadapi Skotlandia, mantan bintang Barcelona ini akan dapat naik bus tim, duduk di bangku cadangan, dan mulai beradaptasi dengan dinamika tim setelah absen dalam dua pertandingan pertama Piala Dunia melawan Maroko dan Haiti.

Timnas Brasil bermain imbang 1-1 dalam pertandingan pertamanya melawan Maroko, kemudian menang 3-0 atas Haiti, dan masih memiliki pertandingan putaran ketiga fase grup melawan Skotlandia pada dini hari Kamis mendatang.

Surat kabar "Mundo Deportivo" melaporkan bahwa Neymar berlatih sesuai program yang telah ditentukan, dan tidak melepas sepatu kompresinya untuk meningkatkan sirkulasi darah serta mempercepat pemulihannya dari cedera betis.

Memang benar bahwa Neymar kurang memiliki kebugaran pertandingan; ia belum bermain selama beberapa minggu, dan merindukan bola, dan semua orang tahu itu, namun bagi rekan-rekan setimnya, Neymar tetaplah pemain yang memukau semua orang dengan bakat sepak bolanya.

Tidak diragukan lagi bahwa Neymar tetap menjadi pemain Brasil paling berbakat di Piala Dunia edisi ini, mengungguli Vinícius Júnior, yang sepenuhnya berkomitmen pada target Ancelotti dan menampilkan performa tingkat tinggi di Amerika Serikat.

Neymar benar-benar menyatu dalam diskusi tim, pertandingan, dan pertemuan-pertemuannya; ia sangat populer di kalangan pemain senior maupun junior, dan Ancelotti sangat menghargainya karena pemikiran yang jernih serta empati yang dimilikinya.

Neymar berharap dapat mengikuti jejak Ronaldo pada tahun 2002; ia ingin pulih dari cedera lainnya dan menjadi pemain inti di timnas negaranya, serta mengangkat trofi Piala Dunia. Yang diinginkan Neymar hanyalah diizinkan untuk menikmati “tarian terakhirnya”.