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Kapten Bayern Munich, Joshua Kimmich, meminta maaf kepada rekan-rekannya setelah diusir wasit dalam laga melawan Hamburg yang berakhir imbang tanpa gol di Stadion Volkspark, Sabtu (hari ini), dalam lanjutan pekan ke-11 Bundesliga.

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Pemain internasional Jerman itu mengakui bahwa tindakannya merupakan kesalahan besar yang tidak dapat dibenarkan. Ia juga berbicara tentang cedera baru yang dialami rekan setimnya, Jamal Musiala.

Bayern menerima pukulan telak pada menit ke-44 ketika wasit Bastian Dankert mengeluarkan kartu merah langsung untuk Kimmich setelah meninjau tayangan VAR. Kimmich dihukum karena menjambak rambut pemain Hamburg, Alexander Røssing-Lelesiit, setelah didorong oleh pemain tersebut.

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"Itu adalah kesalahan besar. Sama sekali tidak bisa dibenarkan. Bahkan setelah satu jam berlalu, saya masih tidak bisa memahami mengapa saya melakukannya. Itu benar-benar tidak perlu dan sangat bodoh. Saya harus meminta maaf kepada tim," ujar Kimmich kepada media seusai pertandingan.

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"Melihat situasi yang sedang kami hadapi secara keseluruhan, apa yang saya lakukan sama sekali tidak bisa dibenarkan," tambah kapten Bayern itu.

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"Saya harus meminta maaf kepada tim. Saya sungguh tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Itu tindakan yang sangat bodoh, dan saya senang kami tetap mampu meraih satu poin. Ini bukan tindakan yang biasa saya lakukan," lanjutnya.

"Tidak ada gesekan atau perselisihan apa pun antara saya dan pemain itu selama pertandingan. Saya berharap bisa memberikan penjelasan atas apa yang terjadi, tetapi bahkan bagi saya sendiri hal itu sulit dipahami," imbuhnya.

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Cedera Musiala

Di sisi lain, Kimmich berbicara tentang cedera baru yang dialami rekan setimnya, Jamal Musiala, dan menyatakan simpatinya di tengah masa sulit yang tengah dijalani sang pemain.

"Baginya, ini tentu sangat menghancurkan. Seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, bayangkan saja apa yang telah ia lalui selama 18 bulan terakhir," kata gelandang tim Bavaria itu.

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"Yang bisa kami lakukan hanyalah berusaha mendampinginya dan mendukungnya dengan cara terbaik," lanjutnya.

"Saya tidak tahu persis rencana apa yang disiapkan untuknya saat ini, atau apakah ia bisa menjauh selama beberapa hari untuk menjernihkan pikirannya sepenuhnya. Saya juga tidak tahu seberapa parah cederanya atau berapa lama ia akan absen. Kami selalu berusaha berada di sisinya, dan tentu saja kami berharap ia segera pulih," tutur Kimmich.

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Bayern Munich Terus Terseok-seok

Raksasa Bavaria itu gagal meraih kemenangan untuk laga ketiga beruntun, setelah bermain imbang 1-1 dengan Koln di Bundesliga, lalu kalah 2-1 dari wakil Prancis, Lille, di Liga Champions. Mereka juga tengah dihantui banyak pemain absen, terutama di lini serang.

Dengan hasil ini, Bayern mengoleksi 23 poin dan menempati peringkat kedua klasemen Bundesliga, terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund yang baru memainkan satu laga lebih sedikit. Dortmund akan menjamu Bayer Leverkusen di Signal Iduna Park pada Minggu besok.

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Sementara itu, Hamburg kini mengoleksi 13 poin dan berada di peringkat ke-12 Bundesliga.