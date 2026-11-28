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Kapten Bayern Munich, Joshua Kimmich, meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya setelah diusir wasit dalam laga melawan Hamburg yang berakhir imbang tanpa gol di Stadion Volkspark, Sabtu ini, dalam lanjutan pekan ke-11 Bundesliga.

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Pemain internasional Jerman itu mengakui bahwa tindakannya merupakan kesalahan besar yang tidak dapat dibenarkan. Ia juga berbicara mengenai cedera baru yang dialami rekan setimnya, Jamal Musiala.

Bayern menerima pukulan telak pada menit ke-44 ketika wasit Bastian Dankert mengeluarkan kartu merah langsung untuk Kimmich setelah meninjau tayangan VAR. Kimmich dinilai menjambak rambut pemain Hamburg, Alexander Røssing-Lelesiit, setelah didorong oleh pemain tersebut.

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"Itu kesalahan besar. Sama sekali tidak bisa dibenarkan. Bahkan setelah satu jam berlalu, saya masih tidak bisa memahami mengapa saya melakukannya. Itu benar-benar tidak perlu dan sangat bodoh. Saya harus meminta maaf kepada tim," ujar Kimmich kepada wartawan seusai pertandingan.

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Kapten Bayern itu menambahkan: "Melihat situasi umum yang sedang kami alami, apa yang saya lakukan sama sekali tidak bisa dibenarkan."

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"Saya harus meminta maaf kepada tim. Saya benar-benar tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Itu tindakan yang sangat bodoh, dan saya senang karena kami tetap bisa meraih satu poin. Ini bukan tindakan yang biasa saya lakukan," lanjutnya.

"Tidak ada gesekan atau perselisihan apa pun antara saya dan pemain itu selama pertandingan. Saya berharap bisa memberikan penjelasan atas apa yang terjadi, tetapi bahkan bagi saya sendiri hal itu sulit dipahami," imbuhnya.

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Cedera Musiala

Di sisi lain, Kimmich juga membahas cedera baru yang dialami rekan setimnya, Jamal Musiala, dan menyampaikan simpatinya atas masa sulit yang sedang dijalani pemain tersebut.

"Baginya, ini tentu sangat menghancurkan. Seperti yang saya katakan beberapa hari lalu, coba pikirkan saja masa-masa yang ia lalui dalam 18 bulan terakhir," kata gelandang Bayern tersebut.

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"Yang bisa kami lakukan hanyalah berusaha berada di sisinya dan mendukungnya dengan cara terbaik," lanjutnya.

"Saya tidak tahu persis apa rencana yang disiapkan untuknya saat ini, atau apakah ia bisa menjauh selama beberapa hari untuk benar-benar menjernihkan pikiran. Saya juga tidak tahu seberapa serius cederanya atau berapa lama ia akan absen. Kami selalu berusaha berada di sisinya, dan tentu saja kami berharap ia segera pulih," tutur Kimmich.

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Bayern Munich Terus Terseok-seok

Raksasa Bavaria itu gagal meraih kemenangan untuk laga ketiga secara beruntun, setelah bermain imbang 1-1 dengan Koln di Bundesliga, lalu kalah 2-1 dari wakil Prancis, Lille, di Liga Champions. Bayern tengah dibekap banyak pemain absen, terutama di lini serang.

Dengan hasil ini, Bayern mengoleksi 23 poin dan menempati peringkat kedua klasemen Bundesliga, terpaut satu poin dari pemuncak klasemen Borussia Dortmund. Dortmund masih menyimpan satu laga dan akan menjamu Bayer Leverkusen di Signal Iduna Park pada Minggu besok.

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Sementara itu, Hamburg kini mengoleksi 13 poin dan menempati peringkat ke-12 Bundesliga.