Sepakbola semakin digerakkan oleh uang, dengan investor private equity memainkan peran yang lebih besar daripada sebelumnya. Akuisisi klub seperti AC Milan, Chelsea, dan Olympique Lyonnais menunjukkan bahwa para investor kini melihat sepakbola sebagai pasar pertumbuhan yang menarik.

Dalam Cleats & Cashflows, kami membahas tren ini. Peluang apa yang diciptakannya bagi klub? Dan risiko apa yang menyertainya?

Ini adalah bagian ketiga dalam seri kami tentang Inter. Di bab sebelumnya, kami menjelaskan bagaimana klub membiayai kembalinya mereka ke puncak sepakbola Italia melalui penerbitan obligasi, pembiayaan ulang utang, dan struktur pendanaan yang semakin kompleks. Dalam bab ini, kami melihat apa yang terjadi ketika model keuangan itu mulai runtuh.

Titik balik

Kejatuhan Suning di Inter tidak terjadi dalam semalam. Itu adalah hasil dari proses yang berlangsung selama empat tahun. Hal itu dimulai ketika China mulai menarik diri dari investasi sepakbola di luar negeri dan semakin cepat ketika dampak finansial pandemi COVID-19 mulai terasa.

Retakan pertama muncul pada 2020, meletakkan fondasi bagi apa yang pada akhirnya menjadi pengambilalihan klub oleh Oaktree. Suning adalah salah satu dari sejumlah konglomerat China yang terpukul keras oleh kombinasi tantangan ekonomi domestik, krisis properti, pandemi, dan upaya China yang lebih luas untuk mengurangi utang korporasi. Perusahaan-perusahaan yang selama bertahun-tahun berekspansi secara internasional dengan uang pinjaman tiba-tiba mendapati diri mereka memiliki fleksibilitas finansial yang jauh lebih kecil.

Suning menghadapi masalah tambahan tersendiri. Bisnis ritelnya sudah berada di bawah tekanan, dengan melaporkan kerugian sekitar RMB 3,9 miliar (sekitar €490 juta). Akibatnya, semakin sulit untuk terus mendukung Inter secara finansial. Dengan pemegang saham yang tak lagi mampu menyuntikkan modal signifikan, klub harus mencari sumber pendanaan lain.

Pinjaman Oaktree

Pendanaan itu datang pada Mei 2021.

Oaktree, manajer investasi global yang berspesialisasi pada aset bermasalah, memberi Suning pinjaman sebesar €275 juta. Pinjaman itu memiliki suku bunga tahunan 12 persen dan jatuh tempo tiga tahun. Pinjaman tersebut diterbitkan kepada Grand Tower S.à r.l., perusahaan holding yang berbasis di Luksemburg, yang menjadi jalur kepemilikan Inter oleh Suning.

Struktur ini sangat krusial. Pinjaman itu tidak diambil oleh Inter sendiri, melainkan oleh perusahaan holding di atas klub. Akibatnya, baik utang maupun pembayaran bunganya tidak muncul secara langsung di neraca Inter. Alih-alih menggunakan pemain, pendapatan hari pertandingan, atau aset klub lainnya sebagai jaminan, Suning menjaminkan saham perusahaan holding tersebut. Jika pinjaman itu tidak dibayar kembali, Oaktree akan menjadi pemilik perusahaan holding itu dan otomatis mengambil alih kendali Inter.

Dua aspek dari kesepakatan ini menonjol.

Pertama, suku bunganya. Pada level 12 persen, angka itu jauh lebih tinggi daripada suku bunga pada penerbitan obligasi Inter sebelumnya, mencerminkan risiko lebih besar yang diambil Oaktree. Pelunasan tidak bergantung pada kinerja finansial klub, melainkan pada apakah Suning bisa membiayai ulang pinjaman tersebut, menjual klub, atau mendapatkan modal baru.

Kedua, tenor pinjaman yang singkat, hanya tiga tahun, menyisakan ruang yang sangat kecil untuk kesalahan. Tanpa rencana pembiayaan ulang yang jelas, hanya ada dua hasil realistis yang tersisa: Suning akan menjual Inter dan menggunakan hasilnya untuk melunasi pinjaman, atau Oaktree akan mengambil alih kendali klub. Hampir tidak ada jalan tengah.

Tekanan meningkat lebih jauh pada 2022. Inter Media & Communication membiayai ulang obligasi yang masih beredar dengan penerbitan obligasi baru senilai €415 juta dengan suku bunga 6,75 persen, sementara posisi keuangan Suning di China terus memburuk. Menjual Inter semakin terlihat sebagai satu-satunya jalan keluar yang realistis.

Proses penjualan yang gagal

Pada September 2022, sejumlah media melaporkan bahwa keluarga Zhang telah menunjuk Goldman Sachs untuk mencari pembeli. Harga yang diminta berada di kisaran €1,2 miliar, kurang lebih sama dengan jumlah yang dibayarkan RedBird untuk AC Milan. The Financial Times kemudian melaporkan bahwa Raine Group juga dilibatkan untuk membantu penjualan tersebut.

Tujuannya sederhana: menjual Inter dengan nilai yang cukup untuk melunasi pinjaman Oaktree, memungkinkan Suning memulihkan sebagian besar investasinya, dan idealnya menghasilkan keuntungan.

Di atas kertas, Inter tetap merupakan aset yang menarik. Klub itu masih menjadi salah satu merek sepakbola terbesar di Italia, memiliki basis penggemar global, terus meningkatkan pendapatannya, memenangi dua gelar Serie A dalam empat musim, dan mencapai final Liga Champions UEFA pada 2023.

Namun secara finansial, gambarnya jauh kurang menarik. Program obligasi klub memberi tekanan signifikan pada arus kas masa depan, sementara utang kepada Oaktree terus bertambah karena suku bunga tinggi dan struktur payment-in-kind (PIK), di mana bunga yang tidak dibayar ditambahkan ke saldo pinjaman yang masih outstanding.

Ada pula tantangan struktural di luar klub itu sendiri. Pendapatan dari hak siar domestik Italia menunjukkan pertumbuhan yang kecil, dan Inter tidak memiliki stadionnya sendiri. Klub berbagi San Siro dengan AC Milan, sementara stadion itu sendiri tetap dimiliki oleh Kota Milan. Bagi investor potensial, itu berarti peluang yang lebih sedikit untuk menciptakan nilai tambahan melalui kepemilikan stadion atau pengembangan real estat.

Akibatnya, para pembeli tidak melihat sebuah klub elite yang sehat secara finansial, melainkan sebuah organisasi dengan utang besar, peluang pertumbuhan yang terbatas, tanpa kendali atas stadionnya, dan basis biaya yang masih dibangun di atas bertahun-tahun pengeluaran besar demi meraih kesuksesan olahraga. Minat memang ada, tetapi pada akhirnya tidak ada pembeli yang maju.

Kreditur mengambil alih kendali

Setelah proses penjualan yang gagal, Suning melakukan satu upaya terakhir untuk membiayai ulang pinjaman Oaktree. Menurut berbagai laporan, pembicaraan dilakukan dengan manajer investasi asal AS, PIMCO. Namun, pembiayaan ulang yang diusulkan kabarnya juga akan membawa suku bunga yang sangat tinggi. Bahkan jika kesepakatan itu terwujud, kemungkinan besar itu hanya akan menunda sesuatu yang tak terelakkan. Pada akhirnya, penjualan klub atau pengalihan kepemilikan secara paksa tetap menjadi hasil yang paling mungkin.

Pinjaman Oaktree juga menunjukkan betapa cepatnya utang mahal bisa membengkak. Pada saat pinjaman itu jatuh tempo pada Mei 2024, nilai awal €275 juta telah bertambah menjadi sekitar €395 juta karena struktur PIK. Suning tidak mampu membayarnya kembali.

Penurunan nilai saham Suning juga menyoroti betapa dramatis pelemahan posisinya. Perusahaan itu menurunkan nilai kepemilikan 68,55 persen sahamnya di Inter dari €586 juta menjadi hanya €148 juta, pengurangan sekitar 75 persen. Secara efektif, Suning mengakui bahwa sebagian besar nilai pemegang saham telah lenyap. Inter masih memiliki merek global yang kuat, prestise olahraga, dan daya tarik mendunia, tetapi beban utang yang berat nyaris sepenuhnya menggerus nilai ekuitas.

Pada 22 Mei 2024, Suning gagal melunasi pinjaman itu. Oaktree menggunakan haknya berdasarkan perjanjian jaminan dan mengambil alih kendali Inter. Ini bukan akuisisi tradisional di mana pembeli membeli klub di pasar terbuka. Kepemilikan berpindah tangan karena seorang kreditur mengeksekusi jaminannya.

Itu bisa jadi merupakan pelajaran yang paling menentukan dari era Suning. Utang tidak hanya membiayai ambisi olahraga Inter, tetapi pada akhirnya juga menentukan siapa yang memiliki klub.

Kesimpulan

Suning tidak kehilangan Inter dalam semalam. Kendali secara bertahap bergeser melalui struktur keuangan klub: pertama ke arah pemegang obligasi dan pada akhirnya kepada Oaktree. Pada saat Oaktree mengeksekusi jaminannya pada Mei 2024, hasil akhirnya sudah nyaris tak terelakkan.

Dalam bagian berikutnya dari seri ini, yang akan terbit pada awal Agustus, kami membahas era Oaktree. Bagaimana investor yang paling dikenal lewat utang bermasalah mengelola salah satu klub sepakbola terbesar di Eropa? Dan bagaimana Inter mencoba beralih dari pertumbuhan yang didorong utang menuju model yang lebih berkelanjutan secara finansial?

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