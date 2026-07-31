Kesepakatan awal antara Arsenal dan Newcastle untuk merekrut Guimaraes

Klub Inggris Arsenal telah mencapai kesepakatan awal untuk merekrut gelandang internasional Brasil Bruno Guimaraes, pemain tengah Newcastle United, di mana sang juara Liga Primer Inggris telah menetapkan jadwal pekan depan untuk menjalani tes medis bagi pemain tersebut.

Surat kabar Inggris "Daily Mail" menyebutkan bahwa nilai kesepakatan yang disetujui mencapai 77 juta pound sterling, ditambah bonus dan variabel tambahan. Meski kontrak resmi belum ditandatangani hingga saat ini, kesepakatan tersebut sudah sangat dekat dan berada dalam tahap akhir.

Manajemen Newcastle sangat enggan melepas Guimaraes yang berusia 28 tahun, terutama setelah kehilangan sejumlah elemen penting lainnya musim panas ini seperti Sandro Tonali dan Anthony Gordon, ditambah pengunduran diri manajer Eddie Howe hari ini. Namun, ketegasan Arsenal dan keinginannya untuk merampungkan kesepakatan menentukan segalanya, terutama setelah bintang Brasil itu mengejutkan manajemen Newcastle beberapa pekan lalu dengan menyampaikan keinginannya secara terang-terangan untuk pergi, yang tercermin dari ketidakikutsertaannya bersama rombongan tim ke kamp persiapan di "La Manga".

Guimaraes, yang meraih gelar Piala Liga bersama Newcastle pada Maret 2025 dan baru-baru ini tampil di putaran final Piala Dunia, akan menjadi rekrutan keempat Arsenal pada musim panas ini; setelah mengaktifkan klausul pembelian permanen bek Piero Hincapie dari Bayer Leverkusen, merekrut kiper Illan Meslier dalam transfer bebas, dan merampungkan kesepakatan winger Yunani Christos Tzolis dari Club Brugge senilai 36 juta pound sterling.

Perlu diketahui bahwa Arsenal sempat mencoba mendatangkan pemain tersebut untuk pertama kalinya pada 2022 dari klub Prancis Lyon, sebelum Newcastle mendahuluinya saat itu untuk merampungkan penandatanganan.