Wasit asal Prancis, Clément Turpin, ditunjuk sebagai wasit untuk pertandingan pembuka Inggris di Piala Dunia melawan Kroasia pada Rabu mendatang, dalam rangkaian pertandingan babak penyisihan grup.

Tuchel memiliki kenangan pahit dengan Turpin, dan pernah menyebutnya sebagai wasit kelas lima, menurut laporan "BBC".

Pada April 2023, wasit asal Prancis tersebut memberikan dua kartu kuning kepada Tuchel, yang saat itu menjabat sebagai pelatih Bayern Munich, dalam pertandingan leg kedua perempat final Liga Champions antara klub Jerman tersebut dan Manchester City, yang mengakibatkan Tuchel diusir ke tribun penonton.

Turbin mengeluarkan lima kartu kuning pada babak pertama di Allianz Arena dan kartu merah langsung kepada bek Bayern, Dayot Upamecano, karena tekelnya terhadap Erling Haaland, namun wasit video asisten (VAR) membatalkan keputusan tersebut karena offside.

Kekalahan Bayern dengan skor agregat 4-1 memicu Tuchel untuk mengkritik Turpin setelah pertandingan, dengan mengatakan: "Ada dua hal yang tidak bisa mengikuti standar - lapangan tidak dalam kondisi baik, dan wasit, sayangnya, berada di level kelima."

Dia menambahkan: "Saya memberinya nilai 1 dari 10. Dia sangat buruk. Ini tidak bisa dipercaya di level ini."

Meskipun ada perselisihan dengan Tuchel, Turpin dianggap sebagai salah satu wasit terbaik di Eropa, di mana ia memimpin final Liga Europa 2021 dan final Liga Champions 2022.

Torbin juga dipilih untuk memimpin pertandingan di Kejuaraan Eropa 2024, di mana ia memimpin pertandingan antara Inggris dan Slovenia yang berakhir imbang tanpa gol.











