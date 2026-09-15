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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Diterjemahkan oleh

Keputusan mengejutkan dari Enrique yang berakhir dengan kemitraan emas bersama Ruiz

F. Ruiz
Luis Enrique
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Spanyol
Prancis

Ruiz Ungkap Kisah di Balik Perubahan Besar dalam Hubungannya dengan Enrique

Hubungan antara bintang Spanyol Fabian Ruiz dan pelatihnya Luis Enrique mengalami perubahan dramatis selama beberapa tahun terakhir. Setelah sang pelatih mengambil keputusan yang mengejutkan semua orang dengan mencoretnya dari skuad timnas Spanyol di Piala Dunia Qatar 2022, sebuah keputusan yang saat itu memicu berbagai pertanyaan besar mengenai hakikat hubungan di antara keduanya, keadaan berubah total setelah empat tahun.

Gelandang Spanyol itu berubah menjadi salah satu pilar utama dalam proyek Enrique bersama Paris Saint-Germain, meraih bersamanya gelar Liga Champions Eropa dalam dua musim terakhir, di antara sejumlah gelar lainnya.

Meski gaduh pemberitaan mewarnai periode tersebut, Ruiz membantah adanya perselisihan pribadi apa pun dengan pelatihnya, seraya berkata sebagaimana dikutip situs "Foot Mercato": "Ketika ia mencoret saya dari Piala Dunia, kemudian saat ia tiba untuk menangani Paris Saint-Germain, semua orang bertanya kepada saya apakah ada permusuhan atau perselisihan di antara kami, dan jawaban saya selalu: tidak, hubungan kami sangat baik. Seorang pelatih selalu terpaksa mengambil keputusan-keputusan sulit, dan dengan adanya begitu banyak pemain Spanyol yang istimewa, wajar saja bila sebagian dicoret, dan kali itu pilihannya jatuh pada saya."

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Pencoretan sebelumnya itu tidak menghalangi Ruiz untuk menyambut kabar penunjukan Enrique sebagai direktur teknik klub Paris tersebut dengan antusiasme yang besar. Ia sangat memahami kemampuan mantan pelatihnya itu dan apa yang bisa ia berikan untuk tim, sehingga taruhan dini ini berubah menjadi kenyataan yang membuahkan salah satu kerja sama tersukses dalam perjalanan kariernya di sepak bola.

Gelandang Spanyol itu menjelaskan perubahan ini dengan berkata: "Saya sangat senang dengan kedatangannya ke Paris Saint-Germain, karena saya tahu ia termasuk yang terbaik di dunia, dan saya yakin gayanya akan bermanfaat bagi tim dan mengeluarkan yang terbaik dari setiap pemain, dan itulah yang benar-benar terjadi. Kami memiliki hubungan yang luar biasa dan telah meraih banyak gelar bersama."

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